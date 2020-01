Marianne Tønnesen og Lisbeth Godske arbejdede sammen for ni år siden og igen sidste år. Nu har de to Hørsholm-tøser, som de kalder, gået sammen og åbnet salonen GT Hair på Usserød Kongevej.

Frisør-åbning: Hos GT Hair serverer de gin tonic om fredagen

Fredagen skal være ekstra festlig for kunderne i den nyåbnede GT Hair på Usserød Kongevej 10A.

Det mener de to Hørsholm-frisører Lisbeth Godske og Marianne Tønnesen, der har valgt at efterleve salonens navn og byde deres kunder på en frisk gin tonic (i daglig tale gt) eller et glas hvidvin, mens frisuren ordnes.

Idéen kom straks, da de have sat deres efternavnes initialer sammen og besluttet, at det skulle deres nye fælles forretning hedde.

"For at give fredagen et lidt ekstra pift," fortæller de, men skynder sig at understrege, at det kun er et tilbud salonens kunder.