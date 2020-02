Hunden Malin forsvandt fra sit hjem i Rungsted om aftenen tirsdag 18. februar og blev fundet død en uges tid senere. Dyrlæge mener, at den er blevet af ramt af et Kystbane-tog.

Forsvundne Malin er fundet død

Pludselig væk i haven

Det var tirsdag aften den 18. februar, at Malin som altid blev lukket ud i familiens have, hvor de hørte hende gø og løbe rundt efter ræven, som hun plejede.

Efter 10-15 minutter undrede familien sig over, at Malin ikke ville ind igen. Hun var væk. De fandt ud af, at hun var løbet ud af et hul i hækken, og trods en omfattende eftersøgning i lokalområdet hele aftenen og de følgende dage var den tre-årige Jack Russell-terrier som sunket i jorden.

I en uge levede familien i uvished - og havde sågar en clairvoyant inde over - uden det gav resultat, indtil den afdøde Malin blev fundet i tirsdag.