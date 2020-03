Udsat dækningsafgift hjælper her og nu på virksomhedernes likviditet, mener Venstres Kristian N. Jensen. Foto: Fred Jacobsen

Forskudt skat hjælper her og nu

Venstres Kristian N. Jensen foreslår at udsætte dækningsafgiften - det betyder ti millioner i kassen i længere tid for Hørsholms virksomheder

Ugebladet Hørsholm - 31. marts 2020 kl. 09:30 Af Fred Jacobsen

For mange virksomheder betyder coronakrisen her og nu, at de hurtigere løber tør for penge end de ellers ville.

Derfor kan det hjælpe lidt på en meget presset tilværelse at kunne holde lidt længere på dem.

For eksempel ved at udskyde betalingen af den særlige ejendomsskat for erhvervsejendomme, der går under betegnelsen dækningsafgift.

Ved at udsætte betalingen af den skyldige afgift, kan Hørsholms virksomheder samlet set beholde ca. ti millioner kroner længere i kassen - og har på den måde mulighed for at betale vitale regninger.

En håndsrækning Forslaget kommer fra Venstres medlem af kommunalbestyrelsen, Kristian N. Jensen. Han forslår konkret at udsætte den anden rate af dækningsafgiften.

"Der skal jo fortsat betales husleje, og der er ikke tale om at afskaffe afgiften. Det er en midlertidig håndsrækning til virksomhederne," begrunder Kristian N. Jensen sit forslag.

Indgår i drøftelse Venstremanden taler ikke for døve øren: På mandagens kommunalbestyrelsesmøde nævnte borgmester Morten Slotved (K) i en redegørelse for kommunens løbende coronaberedskab blandt andet, at han - borgmesteren - vil indkalde partierne til en drøftelse af, hvad man kan sætte i gang nu, da regeringen midlertidigt har slækket på kommunernes anlægsloft.

En drøftelse af at udsætte betalingen dækningsafgift indgår ifølge Morten Slotved i de drøftelser.

Nødberedskab Venstre-manden mener også, at kommunens jobcenter og erhvervsservice skal gøre sig klar til at servicere de af kommunens virksomheder, der kan få problemer med at skaffe folk.

"Kommunen skal have et nødberedskab til en situation, at en virksomhed pludselig mangler halvdelen af sine medarbejdere på grund af sygdom.

Når eksempelvis halvdelen af Nettos medarbejdere lægger sig, så skal virksomhederne vide, at der er lokal arbejdskraft, der kan aktiveres blandt dem, krisen gør ledig," forklarer Kristian N. Jensen til Ugebladet.

Han opfordrer derfor både kommunens job- og erhvervsservice til at kommunikere til de lokale virksomheder, at man er klar til at og at man kan regne med hjælp derfra.