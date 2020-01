Se billedserie Sådan kommer det nogenlunde til at se ud, når Forskeren er på plads på Stadion Allé. Foto: Hornsleth Studios

'Forskeren' på plads før sommerferien - lokal opbakning gjorde det muligt

23 fonde sagde nej til skulpturen af den verdensberømte DNA-forsker - men nu er finansieringen på plads og skulpturen sat i produktion

Ugebladet Hørsholm - 24. januar 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23 fonde sagde nej, Københavns Universitet sagde nej, fordi de ikke ønsker en skulptur af en levende person, Gentofte Kommune sagde også nej, fordi der er andre personer man hellere vil hylde.

Men lokale kræfter i Hørsholm sagde ja.

Kristian von Hornsleth, afvist af 23 fonde Klar før sommer Og det betyder, at kunstneren Kristian von Hornsleths skulptur af DNA-forsker Eske Willerslev - Forskeren - snart kan indtage sin planlagte plads på en skråning ved idrætsparken, Rungsted Gymnasium og Vallerødskolen.

Går alt efter planen, bliver skulpturen derfor afsløret endnu før sommerferien, oplyser Kristian von Hornsleth til Ugebladet.

Finansieringen af den 1,6 millioner kroner dyre skulptur er på plads, og Forskeren er nu sat i produktion.

Det sidste skub Det sidste skub kom fra Team Hørsholm, hvis næstformand Karsten Aabrink i sensommeren i år forelskede sig i skulpturen og satte sig i spidsen for at finde de sidste 350.000 kroner, der manglede på det tidspunkt.

Det lykkedes til sidst ved hjælp af forskellige sponsorer og ved at Team Hørsholm selv gik ind og købte et større antal mindre udgaver af Forskeren. Miniaturen bliver for første gang i år - og herefter i de følgende år - givet til den person, der kåres som årets idrætsnavn i Hørsholm.

Mange events Derud over har Kristian von Hornsleth og Eske Willerslev gennem ti forskellige events - blandt andet i Hørsholm på rådhuset sidste sommer og senere på Rungsted Gymnasium - solgt mindre udgaver af skulpturen.

I efteråret 2016 fortalte Kristian von Hornsleth historien om, at han ikke kunne få lov til at få skulpturen med Eske Willerslev op ved Københavns Universitet. I stedet faldt blikket på Hørsholm, som var med på idéen og stillede et område ved idrætsparken, gymnasiet og skolen til rådighed for skulpturen. Det har dog været en pæn hård kamp at få skrabet pengene sammen til skulpturen.

Lokal forankret "I sidste ende er det lykkes på grund med lokal opbakning. Det gode ved historien er, at der er en stærk privat og lokal forankring bag projektet," siger Kristian von Hornsleth til Ugebladet.

På den anden side har hele 23 fonde sagt nej tak til at bidrage til skulpturen.

"De vidste ikke om det er tale om kunst eller videnskab. Det ser jeg som en slags anerkendelse," lyder det fra kunstneren.

Multikunstneren Kristian von Hornsleth lancerede i efteråret 2016 idéen om projektet.

Han donerer den til Hørsholm Kommune, der bidrager med at stille Bliver lidt større Han fortæller til Ugebladet, at skulpturen af Eske Willerslev er gjort lidt større end oprindeligt planlagt. Nu bliver den 2,5 m høj og fremstiller den verdensberømte DNA-forsker i fuld fart frem, men i overstørrelse.

"Det er jo ikke bare en præsentation af Eske. Det er en langtidsinvestering, som Hørsholm forhåbentligt får glæde af i mange år.

En donation Formelt er der tale om en donation fra Kristian von Hornsleth til Hørsholm Kommune. Eske Willerslev repræsenterer i hans øjne en rollemodel for de unge, der mener det er sejt at være klog. Og med Team Hørsholms sidste skub på vejen er idrætsdimensionen også kommet ind i billedet, som gør placeringen ved skoler og idrætspark endnu mere relevant.

At der er tale om en donation betyder, at skulpturen skal tilbageleveres til kunstneren, hvis det af den ene eller anden grund viser sig at Hørsholm Kommune ikke længere ønsker at have den.

