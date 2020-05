'Forskeren' klar efter sommeferien

Det bliver tidligst efter sommerferien, at 'Forskeren' kommer på plads på Stadion Allé ved Rungsted Gymnasium.

"Der er kommet noget corona ind over, så nu vi går efter august," fortæller von Hornsleth til Ugebladet om tidspunktet for afsløring af skulpturen.

Før den ca. 3 meter høje og flere tons tunge skulptur kan finde sin endelige plads mellem uddannelsesinstitutioner og idrætsfaciliteter, skal der skabes et fundament til den. Det koster omkring 100.000 kr., som Hørsholm Kommune finansierer.

Den sag er nu faldet på plads i Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) efter i første omgang at have været udsat i februar.

Udvalget har nikket ja til beløbet, som derud over udløser en afledt driftsomkostning på godt 3.300 kr. årligt.

Pengene til fundamentet er taget fra Idrætspuljen ved at flytte penge fra 2021 til 2020. Udvalgsformand Nadja Maria Hageskov håber dog, at puljen kan friholdes fra at finansiere skulpturens fundament.