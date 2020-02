Alarmklokkerne er begyndt at lyse hos forsikringsselskaberne, når de ser dyre ældre huse, der er totalrenoverede og sælges af selskaber, der lever af det. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Forsikringsselskaber på vagt: Byggesjusk kan få konsekvenser for ejerskifteforsikringer

Forsikringsselskaberne ser en trist tendens til, at flere totalrenoverede ældre huse sælges dyrt af selskaber, men hvor det byggetekniske ikke er i orden. De opfordrer købere til at tage deres forholdsregler

05. februar 2020

Indenfor de senere år er forsikringsselskaberne blevet ekstra opmærksomme på, at det kan være forbundet med store problemer og høje erstatninger på ejerskifteforsikringen, når et selskab sælger et totalrenoveret hus videre til private. "Det er svært at sætte tal på, men der er ingen tvivl om, at det er udbredt. Vi ser flere og flere A/S'er og selskaber, der står som sælgere af ældre nyrenoverede ejendomme, og der er efterhånden en del tilfælde, hvor renoveringen byggeteknisk ikke er gjort ordentligt," siger Martin Persson, chef for ejerskifteskade og privat bygning hos Gjensidige Forsikring, der er markedsledende på ejerskifteforsikringer i Danmark. Hans kendskab til andre kollegaer i forsikringsbranchen er, at det er blevet et større fokuspunkt, fordi det giver mange udfordringer for deres kunder, der har købt et hus med fejl og mangler, men også koster store erstatninger for forsikringsselskaberne.

Grov byggesjusk Det bekræfter Rasmus Brandt Jensen, key account manager hos Dansk Boligforsikring. Samme selskab, som har skullet betale millionerstatning til Mikkel Westenholz, hvis renoverede hus på Rudersdalvej har vist sig at være fyldt med grov byggesjusk. Han ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men oplyser, at de også ser flere sager, hvor tidligere opførte ejendomme er blevet totalrenoveret, men hvor kvaliteten af arbejdet har varieret meget. "Altså ejendomme, der ser nye ud - men basalt set ikke er det," pointerer Rasmus Brandt Jensen overfor Ugebladet.

Vær ekstra på vagt "Det er i hvert fald her, at ejerskifteforsikringen har sin klare berettigelse," siger han og understreger, at alarmklokkerne er begyndt at ringe, når vi ser på dyre ældre huse, der er totalrenoverede, og nu sælges af selskaber, der lever af det. "Vi er obs på, hvis istandsættelsen har været meget omkostningsbevidst fra selskabets side. Så er resultatet ikke altid særligt godt. Vi kigger også indgående på sælgers oplysninger omkring en omfattende renovering. Og kan vi f. eks. ikke få bekræftet, at VVS- og EL-arbejde er lavet af autoriserede, så siger vi nej tak," oplyser Rasmus Brandt Jensen fra Dansk Boligforsikring til Ugebladet. Både Martin Persson og Rasmus Brandt Jensen opfordrer generelt købere til at være ekstra på vagt, hvis man står og skal købe et hus af A/S eller andet selskab. Det bedste råd fra dem er umiddelbart at alliere sig med en fagmand (byggesagkyndig eller håndværker) til at kigge huset ordentlig efter.

Blackliste firmaer Hvis det er en tendens der fortsætter, er der ingen tvivl om, at de i forsikringsbranchen er nødt til at kigge på, hvilke redskaber de kan justere på. Det, der ligger lige for, er en præmieforhøjelse på den type ejendomme, men Martin Persson fra Gjensidige Forsikring er ikke afvisende overfor, at man kan begynde at kigge på de selskaber, der har haft flere alvorlige sager om byggesjusk, og her undlade at indtegne en ejerskifteforsikring, hvis det pågældende firma er involveret. "Vi skal dog altid se på om vi kommer til at straffe køberne ved sådanne tiltag. Som forsikringsselskab har vi også et ansvar for, at huskøbere kan blive forsikret, men omvendt kan man sige, at det vil være en stor advarsel til en huskøber, hvis vedkommende bliver gjort opmærksom på, at vi ikke har tillid til pågældende sælger og ikke vil tegne en ejerskifteforsikring på huset," forklarer Martin Persson. Der er også hensynet til huseftersynsordningen, og hvis flere selskaber bevæger sig udenfor den, vil det ikke holde en hussælger ansvarsfri - heller ikke den private sælger. Umiddelbart efter finanskrisen var der også en periode, hvor de som forsikringsselskab oplevede problemer med huset, der var blevet solgt på tvangsauktion til mindre håndværksvirksomheder, der efterfølgende satte dem i stand.

