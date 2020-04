Send til din ven. X Artiklen: Forbereder sig på genåbning: Håndspritten skal tilbage til skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbereder sig på genåbning: Håndspritten skal tilbage til skolerne

Mens Hørsholm Kommune afventer præcise retningslinjer, er de praktiske forberedelserne til genåbning gået i gang

Ugebladet Hørsholm - 07. april 2020 kl. 12:25 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørsholm Kommune arbejdes der lige nu på højtryk for at gøre daginstitutioner og skoler klar til igen at tage imod børnene efter påske.

Og efter statsminister Mette Frederiksens meddelelse i aftes om, at børnene kan komme tilbage i daginstitutionerne og 0.-5. klasse børnene til skolerne fra 15. april, er der en lang række praktiske ting, der skal på plads, før det kan ske.

For, som det blev sagt på aftenens pressemøde, så er det nu op til de enkelte kommuner at tilrettelægge den delvise genåbning af det danske samfund.

Tilbage til skolerne Der skal eksempelvis flyttes håndspritdispensere tilbage til skolerne.

"Vi flyttede alle dispensere fra skolerne ud på plejecentrene for at dække os ind med værnemidler. Der er nu sprit nok på plejecentrene og de skal nu tilbage til skolerne," fortæller kommunaldirektøren, som understreger, at kommunen råder over rigeligt med værnemidler.

Man gler retningslinjer Hørsholm Kommune har endnu ikke modtaget præcise retningslinjer for, hvad der præcist skal tages højde for forud for genåbningen.

Pernille Halberg Salamon forventer dog at modtage retningslinjer allerede i dag.

Hvor mange må der være? Forvaltningen taler allerede med institutions- og skolelederne om rengøring, hygiejne og om, hvordan en hverdag i institutioner og skoler skal tilrettelægges, når mest muligt skal foregå udendørs og i mindre grupper. "Må der eksempelvis kun være ti i én klasse, er et af de spørgsmål, vi endnu ikke kender svar på," siger kommunaldirektøren. Derfor afviser hun også at give et bud på, i hvor stort et omfang samtlige institutioner og skoler er klar til at tage imod børnene allerede fra onsdag 15. april.

Forældrebrev Der går ifølge Pernilla Halberg Salamon i dag et brev ud til forældre med en orientering om det, kommunen ved i forlængelse af statsministerens pressemøde - og der bliver så fulgt op med mere inform ation, når den kommer.

"Og så skal vi jo huske på, at meget andet forbliver lukket ned. Rådhuset for eksempel, hvilket betyder, at mange fortsat skal arbejde hjemme og møderne holdes virtuelt, " lyder det fra kommunaldirektøren-

relaterede artikler

SE BILLEDERNE: Da en rigtig træls dag blev en dag de aldrig glemmer 06. april 2020 kl. 17:30