For at forebygge coronasmitte er Røde Kors genbrugsbutikkerne i Hørsholm og Kokkedal omgående blevet lukket.

For stor risiko: Røde Kors-butikker er lukket ned

Hos Røde Kors i Hørsholm følger man myndighedernes anbefalinger om at undgå smittespredning af coronavirus og har omgående lukket deres genbrusbutik på Usserød Kongevej og Røde Kors Møbler i Kokkedal Industripark.

Foreløbig i 14 dage.

"Alle frivillige har derfor fået besked om at blive hjemme, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt at genoptage aktiviteter, hvor den ældste del af befolkningen arbejder tæt sammen," oplyser Leif B. Johansen, aktivitetsleder hos Røde Kors Genbrug i en pressemeddelelse.

Han understreger vigtigheden af passe godt på de ca. 230 frivillige, der er tilknyttet Røde Kors Genbrug, men også alle deres mange donorer og kunder, som ofte kommer i Røde Kors Butikken eller i Røde Kors Møbler.

"Af de ca. 230 frivillige i Røde Kors Genbrug er omkring 90 procent pensionister i alderen 65–85 år. Mange lider desuden af en eller anden form for kronisk sygdom. Da vi også fysisk arbejder meget tæt sammen, er rigtigt mange af os i den risikogruppe, som myndighederne har fokus på," oplyser Leif B. Johansen.