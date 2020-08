Fem politikere var mandag på rundtur på Hørsholms fire plejecentre. Fra venstre Svend Erik Christiansen (S), Anne Ehrenreich (V), borgmester Morten Slotved (K), formand for Social- og seniorudvalget Thorkild Gruelund (SK) samt DFs Glen Madsen (ikke med på foto). Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

For få ressourcer, men ingen Else, Niels og Aarhus-tilstande

Fem politikere besøgte mandag Hørsholms fire plejecentre efter sommerens plejeskandale i Aarhus

Ugebladet Hørsholm - 19. august 2020

"Vi er ikke ude for at kontrollere, men jeg kan sige, at ud fra det jeg så og oplevede, så har vi ikke Aarhus-tilstande i Hørsholm..."

Sådan sagde en tilfreds formand for Social- og seniorudvalget Thorkild Gruelund (SK), da Ugebladet mødte ham og en fire andre lokalpolitikere efter de have tilbragt en del af mandagen på at besøge kommunens fire plejecentre.

Udvalgsformandens Aarhus-reference retter sig selvfølgelig til den meget omdiskuterede TV2-dokumentar "Plejehjem bag facaden", der har rystet det meste af Danmark. Ingen havde troet, at man behandlede to demente borgere - de nu landskendte Else og Niels - som man gjorde i Aarhus.

Rundtur fremrykket I Hørsholm er spørgsmålet også blevet rejst. Gennem flere år har Social- og seniorudvalget været på en årlig rundtur på plejecentrene og snakket med beboere og ansatte. I lyset af debatten om omsorgssvigt og misrøgt af plejehjemsbeboere blev årets rundtur hurtigt fremrykket.

Med på rundturen var også borgmester Morten Slotved (K), Venstres Anne Ehrenrich, Svend Erik Christiansen fra Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis Glen Madsen.

Mangler hænder Hvis der var nogle af dem, der havde en fornemmelse af, at der var noget galt, så blev den elimineret. Politikernes oplevelse af plejehjems-besøgene var samstemmende positiv, da Ugebladet mødte dem på turens sidste destination, Omsorgscenter Breelteparken.

"Vi har talt med medarbejdere og beboere, og de har stillet forskellige spørgsmål, som vi har taget med os. Personligt er jeg er glad for, at der ikke stod 100 mennesker hvert sted og brokkede sig. Selvfølgelig kan vi undgå, at der er en borger, der føler sig dårligt behandlet. Men det var ikke her," sagde udvalgsformand Thorkild Gruelund.

Han noterede sig dog, at flere ansatte sagde, at de var få hænder, ligesom en beboer savnede flere aktiviteter.

Borgmester Morten Slotves indtryk var også godt, og han nævnte, at kommunen jo har uanmeldt kontrolbesøg på plejecentrene, der foretages af revisionsfirmaet BDO, ligesom han særligt lyttede til plejehjemsledernes fortællinger.

"Jeg har også så stor tillid til de pårørende om, at de vil henvende sig til udvalgsformanden eller borgmesteren, hvis der var noget galt. Jeg tror kun, at jeg har fået en klage i denne valgperiode," fortalte Morten Slotved.

Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen hæftede sig ved, at folk snakkede frit.

"Der er en fri tone, og det er vigtigt at have, så folk tør komme frem med det, de er utilfredse med".

Stadig brug for tjek Hos Anne Ehrenreich (V) var der også et generelt godt indtryk af forholdene på byens plejecentre.

"Jeg bed mærke i, at personalet ikke føler, at der for mange ressourcer. Så der er ikke plads til at spare mere her".

Venstre har været ude med ønsket om et servicetjek af plejecentrene, og det holder Anne Ehrenreich fast i:

"Skal vi sikre, at alt er i den skønnes orden, så skal det være et fagligt tjek," fastslog hun.

DFs Glen Madsen, der har spurgt direkte til plejehjemsforholdene, var glad for det, han så.

"Det er altid interessant og spædende og komme ud at tale med medarbejdere og beboere. Min fornemmelse er, at forholdene er gode på Hørsholms plejehjem, og generelt er mit indtryk, at vi har et meget højt kvalitetsniveau i plejesektoren," lød det fra Glen Madsen.

DEBAT: Lad os få en uvildig undersøgelse af plejehjem og hjemmepleje 17. august 2020 kl. 08:00

DEBAT: Ældre skærer tænder uden varme hænder 03. august 2020 kl. 10:56