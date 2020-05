Første tilfælde: Plejehjems-ansat smittet med corona

For at stoppe en eventuel smittespredning testes alle beboere og medarbejdere nu på centeret. Der er desuden indført skærpede retningslinjer af sikkerheds- og forsigtighedsmæssige grunde.

Det har straks foranlediget Breelteparken til at supplere de gældende procedurer med yderligere forholdsregler for at mindske risikoen for eventuel smittespredning på omsorgscentret. Herunder har plejecentret lukket for udendørs besøg indtil videre.

Som et led i den nationale teststrategi fik Hørsholm Kommune op til weekenden 2. og 3. maj et tilbud fra Nordsjællands Hospital om at få testet 96 medarbejdere fra Hørsholm Kommune. De testede skulle være symptomfri og én af disse symptomfrie medarbejdere fra et af Omsorgscentret Breelteparken viste sig altså at være corona-smittet.

Samtidig med Breelteparkens fokus på at undgå smittespredning, vil centret også sikre, at beboerne føler sig trygge og har så normal en hverdag som muligt.

Første prioritet

”Hørsholm Kommune har fuld fokus på at håndtere situationen både hurtigt og professionelt for at skåne beboere og medarbejdere mest muligt. Det er vores absolut første prioritet,” siger Jan Dehn videre.

Han udtrykker samtidig tilfredshed med muligheden for at få testet flere medarbejdere inden for pleje- og omsorgssektoren – også selvom man ikke har symptomer.

"Den øgede mulighed for at symptomfrie medarbejdere lader sig teste via Regionen har vist sig meget nyttig i denne situation. Vores viden har givet os et vigtigt input til at dæmme op for smitten," tilføjer han.