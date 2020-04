Det er efterhånden et stykke tid siden, at Hørsholm Kommunalbestyrelse har kunnet samles sådan her. Coronavirussen har sendt dem hjem, men teknologien har gjort det muligt at mødes via videolink, og på mandag den 27. april kl. 17.30 kan du også direkte følge det åbne kommunalbestyrelsesmøde på nette.

Første live-transmission af kommunalbestyrelsesmøde

Corona-situationen har sat stopper for, at Hørsholms politikere og borgere kan samles til åbent byrådsmøde, men det afhjælper moderne teknologi på

Når Hørsholm Kommunalbestyrelse på mandag 27. april kl. 17.30 samles - men hver for sig via et videolink - til det næste møde, så kan du også læne dig behageligt tilbage derhjemme og følge de politiske beslutninger på computerskærmen.

For første gang live-transmitteres nemlig et kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm, og med din internetforbindelse er det bare at klikke HER