Før kandidatvalg i Venstre: Håber på et robust mandat

Torsdag 11. juni finder Venstre i Hørsholm ud af, hvem partiet vil sende ind i kampen for at fravriste konservative Mortgen Slotved borgmesterkæden fra og med 2022, efter kommunalvalget i november 2021.

Partiformand Stig Brammer tager ikke stilling til, hvem det er bedst at sende ind i den kamp, bare det bliver på det, han kalder et robust mandat.

"Ann og Anne har hver deres styrker, og jeg synes faktisk, at de supplerer hinanden godt. Jegh er imponeret over deres samarbejde. De passer godt sammen," lyder det fra Stig Brammer, der mener, at Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich også efter afgørelsen vil udgøre "et godt team".