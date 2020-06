Se billedserie Én uges fodboldskole svarer tidsmæssigt til cirka to måneders normal fodboldtræning i en fodboldklub. Foto: Bo Nyman Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Fodboldskoler i Hørsholm reddet: Nu åben for tilmelding

Coronakrisen spænder ikke ben for den populære aktivitet for fodboldglade piger og drenge i første uge af skolesommerferien

Der har været tvivl om, hvorvidt sommerens fodboldskoler fik lov til at blive holdt, eller om de ville blive aflyst på grund af coronakrisen.

Men den gode nyhed for alle fodboldglade børn fra årgang 2006-2012 er, at de får mulighed for at spille en masse sjov fodbold i sommerferien på DGI's fodboldskoler, som også kommer til Hørsholm-Usserød Idrætsklub i uge 27. Også DGI's Målmandscamp samt MINI Fodboldskoler for drenge og piger fra årgang 2011-2015 bliver holdt i samme uge.

Klædt på til opgaven Alle de frivillige i fodboldklubberne, som holder alle fodboldskolerne i Nordsjælland, bliver godt klædt på til opgaven, så de lever op til myndighedernes anbefalinger, skriver DGI Nordsjælland i en pressemeddelelse. Der er rigtig god mulighed for at have det sjovt med vennerne og for at få nye venner, fortæller Frank Jensen, der er fodboldkonsulent hos DGI Nordsjælland. Men det giver også meget rent sportsligt.

"Én uges fodboldskole svarer tidsmæssigt til cirka to måneders normal fodboldtræning i en fodboldklub, og dermed vil fodboldspillerne med deltagelse på en fodboldskole, have mulighed for at indhente noget af den træning, som de har mistet i corona-nedlukningen af fodboldklubberne," siger Frank Jensen i pressemeddelelsen.

Børn, der ikke går til fodbold, kan også være med og få en fantastisk uge, lover han.

Tilmelding senest 9. juni Med i deltagerprisen er en spillertrøje og shorts, et par fodboldstrømper, en Select fodbold og en bionedbrydelig vandflaske. Alt sammen i Selects høje kvalitet.

Tilmeldingsfristen for fodboldskolerne er 9. juni. Mere information og tilmelding via www.dgi.dk

