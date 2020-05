Maja Bilde kaldes ikke uden grund "Hørsholms flygtninge-mamma". Her har hun taget en flok børn med i skøjtehallen. Foto: Jerry Ritz

Send til din ven. X Artiklen: Flygtninge-mamma Maja fylder rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtninge-mamma Maja fylder rundt

Maja Bilde fylder 80 år tirsdag 26. maj

Ugebladet Hørsholm - 24. maj 2020 kl. 09:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktivitetsleder for Røde Kors integrationsaktiviteter i Hørsholm,. Maja Bilde, fylder tirsdag den 26. maj 80 år.

Da Maja for 20 år siden gik på pension efter en lang karriere i Postvæsnet, besluttede hun sig for, at fritimerne fremover skulle bruges på noget meningsfyldt, hun blev derfor frivillig i Røde Kors Hørsholm.

Hun blev tilknyttet Røde Kors integrationsaktiviteter og har været aktivitetsleder i næsten 15 år og har tilknyttet omkring 60 frivillige.

20 år med flygtninge Maja's hjerte banker for de svageste og mest sårbare i vores samfund: Flygtninge, der har været tvunget til at forlade deres land og som er som kommer hertil fra krigens rædsler.

Da hun begyndte for 20 år siden var det krigene og de væbnede konflikter i Jugoslavien som fyldte mest.

Derefter har den være forfulgte i Iran og Iran, og i de seneste otte år ikke mindst ofre for borgerkrigen i Syrien og konflikten i det østafrikanske land Eritrea.

Ingen går forgæves Maja Bilde og hendes team af frivillige modtager nye flygtninge, når de kommer til Hørsholm, og de har sagt ja til, at de gerne vil have kontakt til Røde Kors.

Maja tager ud for at besøge dem for at fortælle dem om, hvordan Røde Kors i Hørsholm kan bistå inden for det sociale og humanitære område. Hvorefter de bliver inviteret til at deltage i de faste onsdagsmøder hos Røde Kors.

Maja Bilde er nok den person i Hørsholm som ved mest om de nye borgere og deres situation. Ingen går forgæves til hende, hverken flygtninge, andre frivillige eller andre medborgere i kommunen.

Årets frivillig I 2015 blev hun ikke overraskende udnævnt til "Årets frivillig" af Hørsholm Kommune.

Maja Bilde møder flygtningene med stor empati, et fast håndtryk, et kærligt klap på skulderen og øjenkontakt og er parat med gode råd og praktisk hjælp, uanset om det drejer sig om kontakt til læge, skole, forklare hvad sundhedskortet er for en størrelse, kontakt til offentlige instanser eller babysitter om natten, når en lille ny borger melder sin ankomst, og et flygtningeforældrepar ikke har andre.

Vellidt Maja er særdeles vellidt og bliver af mange flygtninge betragtet som deres "danske Mamma", særligt fokus har hun på børnene og deres mulighed for at fungerer godt i det danske samfund.

Lektiecafé I starten af året før coronakrisen satte ind, tog hun initiativ til en lektiecafé for børn og unge hver torsdag i Røde Kors huset på Savsvinget.

Trapper ned Maja har meddelt Røde Kors bestyrelse, at hun i forbindelse med sin runde fødselsdag ønsker at trappe ned og jagten på hendes afløser er startet. En ting er sikkert, hun bliver ikke nem at afløse, selvom hun har lovet at fortsætte med at varetage Julehjælpen til de værdig trængende fremover.

Maja har gennem 20 år ydet en fantastisk indsats i Røde Kors Hørsholm, ikke bare med flygtninge/nye borgere, hun har arrangeret den årlige skovtur for frivillige, deltaget i den årlige landsindsamling og været bestyrelsessuppleant, da hun blev opfordret til det.

Tak for indsatsen Maja, du ønskes stort tillykke!

Ugebladet har af Jørgen Jørgensen (formand) og Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig), Røde Kors Hørsholm, modtaget denne fødselsomtale

relaterede artikler

Hørsholms ejendomsekspert fylder rundt 10. maj 2020 kl. 06:00

Fødselsdag: Her er Hørsholms gave til dronningen 16. april 2020 kl. 15:16