Flot comeback var ikke nok

Hørsholm Rungsted bedste hold i 1. division øst kom tæt på, men ikke tæt nok, og tabte sin seneste kamp med 6-7 mod Vanløse.

Holdet leverede dog et flot comeback i slutningen af kampen ved at reducere gæsternes føring fra 4-7 til 6-7, men Vanløse formåede at holde bolden på egne stave, og så er det svært at score som modstander.