Se billedserie Der er mulighed for at spare et stort millionbeløb på beskæftigelsesområdet i Hørsholm Kommune, og det tegner der sig et politisk flertal for.

Flertal for at spare på de ledige

Både Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at effektivisere beskæftigelsesområdet i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 18. august 2020 kl. 15:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, der ser det som oplagt at spare et anseeligt millionbeløb på området for beskæftigelse i Hørsholm, som den nye rapport fra Mploy har fastslået.

Der er nemlig opbakning fra både borgmester Morten Slotved (K), Venstres Ann Lindhardt og Glen Madsen fra Dansk Folkeparti. Dermed er der et politisk flertal for, at der ved de kommende budgetforhandlinger kan blive enighed om en omfattende effektivisering af kommunens jobcenter og hele beskæftigelsen med nedskæring i budgettet på mellem 7 og 10 millioner kroner.

Men hos Venstre og DF er de enige om, at det jo var det, de foreslog sidste år.

"Vi har åbenlyst haft et alt for højt forbrug af penge på beskæftigelsesområdet," siger Glen Madsen (DF) og fortsætter:

"Sidste år indlagde vi en besparelse på 5 mio. kr. i vores budgetforslag, men det blev hældt ad brættet af den radikale udvalgsformand Henrik Klitgaard. Nu er det blevet bekræftet, at der er et kæmpe besparelsespotentiale. Viljen har åbenbart ikke været der før nu," konstaterer Glen Madsen.

Penge til børn og ældre Han finder det glædeligt, at det er tale om driftkroner, som direkte kan overgå til andre områder. Her mener DF'erne, at de skal bruges på børnene og de ældre.

Det synspunkt deler Venstres spidskandidat Ann Lindhardt, der heller ikke undlader at gøre opmærksom på, at partiet sidste år netop påpegede, at jobcentret i Hørsholm havde mange fuldtidsmedarbejdere i forhold til andre kommuner og der lå flere muligheder for at effektivisere området for beskæftigelse.

"Resultatet af Hørsholm Kommunes bestilte analyse og servicetjek går i samme retning som vi i Venstre påpegede sidste år. Nu håber vi, at flere partier er parate til at få set på effektiviseringsmulighederne og forbedringspotentialerne," siger Ann Lindhardt.

Stadig udfordret Borgmester Morten Slotved udtrykker stor tilfredshed med Mploy-rapporten.

"Beskæftigelse-indsatsen er et af de steder, vi skal gøre en forskel, men rapporten viser, at der er flere ting, der kan effektiviseres," siger borgmestren.

Selv om der åbenlyst er flere millioner at hente, så er Hørsholm Kommune stadig udfordret økonomisk forud for budgetforhandlingerne, hvor der ifølge borgmesteren også skal findes 29 mio. kr i forhold til den kommunale udligningsordning.

