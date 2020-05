Udbygningen af Kokkedal Station kræver mere end et virtuelt borgermøde, mener et mindretal i kommunalbestyrelsen. Foto: Søren Hempel

Flertal: Vi skal ikke plage borgerne med flere borgermøder

Forslag om at supplere et allerede afholdt virtuelt borgermøde om Kokkedal Station med et fysisk, stemt ned i kommunalbestyrelsen

Ugebladet Hørsholm - 26. maj 2020 kl. 10:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal et borgermøde mere til, måske to af slagsen, for at sikre en folkelig forankring i et stort projekt som udbygningen af Kokkedal Station. Og de skal være fysiske. Et virtuelt, som forleden, rækker ikke, selv om det var ganske fint.

Det mener et mindretal i kommunalbestyrelsen, anført af Thorkild Gruelund, der nu repræsenterer det nystiftede parti Socialkonservative (Q).

Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Annette Wiencken fulgte med Gruelund i nederlaget.

Stem det ned! "Stem det ned," lød meldingen fra borgmester Morten Slotved (K), der henviste til et netop afholdt virtuelle borgermøde, og til, at der i processen fremover vil være rigeligt med borgerinddragelse.

"Jeg er tryg ved at vi får mange muligheder for at høre folk undervejs," sagde borgmesteren.

Virtuelt ikke nok Thorkild Gruelund havde brugt sin initiativret til at få kravet om flere fysiske borgermøder på dagsordenen. Han begrunder det med, at der er tale om et stort projekt.

"Vil man det, må man respekterer borgerne og holde et eller flere borgermøder. Det er forkert alene at gå i gang på baggrund af borgermødet forleden," mener Gruelund.

Gået mode i det Både Liberal Alliances Jakob Nybo og socialdemokraten Niels Lundshøj mener, der bliver holdt rigeligt med borgermøder.

"Der er gået lidt mode i det. Rungsted Kyst har vi jo forsøgt at udvikle på, med masser af borgermøder. Det fik vi jo ikke noget ud af. Og nu Kokkedal Station? Det skal vi ikke plage borgerne med," mente Lundshøj og vendte sig - som Jakob Nybo - imod forslaget.

Gruelunds forslag blev stemt ned af syv konservative, tre socialdemokrater, radikale Henrik Klitgaard og LA's Jakob Nybo.

