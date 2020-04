Flere idrætsmedlemmer i Hørsholm

Fremgangen betyder, at der med udgangen af 2019 var registeret 14.421 medlemmer fordelt på kommunens i alt 38 idrætsforeninger.

Historisk højt

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.