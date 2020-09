Hørsholm Kommune fejrer igen i år den nationale flagdag for Hørsholms veteraner og andre udsendte. Foto: Morten Timm

Flagdag for veteraner starter på kirkegården

Lørdag 5. september markerer Hørsholm Kommune Den Nationale Flagdag for Hørsholms veteraner og andre udsendte.

For alle interesserede er det muligt at starte dagen ved en mindehøjtidelighed for de faldne krigere fra 1848-50 og 1864 på Hørsholm Kirkegård.