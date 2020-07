Vil du være detektiv i sommerferien? Det har du mulighed for at være på Hørsholm Egns Museum. Pressefoto

Find din indre detektiv: Gå en tur og løs historiske gåder

Hørsholm Egns Museum byder på gådeture for at opklare mysterier om ridefoged Lorenz Tuxen på Hirschholm Slot

Nu kan I samle familie og venner og komme ud i den smukke natur, mens I løser mysterier ved at følge i Lorenz Tuxens fodspor rundt i det gamle Hørsholm. Her skal fortidens dokumenter og hemmelige koder tydes, og kompas og forstørrelsesglas kommer i brug, når det er hentet på museet.

Scenen er sat til året er 1658, og Danmark er i fare for at blive udslettet af den svenske ærkefjende, der belejrer København og plyndrer og hærger i Nordsjælland. Ridefogeden på Hirschholm Slot, Lorenz Tuxen, bekriger og saboterer, som leder af de nordsjællandske Snaphaner, den svenske konges hær af landsknægte og lejesvende. Der er følgende opgaver, der skal løse:

Børn og unge i alle aldre får mulighed for at finde deres indre Sherlock Holmes frem. For i kælderen under Hørsholm Egns Museum har man fundet en meget gammel postsæk med en pakke med hidtil ukendte dokumenter om Tuxen, som museet skal have hjælp af alle Hørsholms historiedetektiver og gådespilselskere til at kigge nærmere på.