Filosofi og indsigt: Kender du dig selv?

Igen i efteråret tilbyder Hørsholm Bibliotek tre spændende filosofiske foredrag med Martin Munk. Ved første foredrag - torsdag 10. september kl. 17 - er det selvet, der er under luppen.

For hvem er man egentlig, når det kommer til stykket?

For bedre at kunne navigere i spørgsmålet om, hvorvidt man virkelig skal eller kan være sig selv, kommer filosof Martin Munk ind på, hvad der i det hele taget skal forstås ved det.

Publikum vil derfor blive introduceret til tankeeksperimenter og ideen om 'at være sig selv' samt begreberne som autenticitet og identitet. Billetter til arrangementet kan købes via bibliotekets hjemmeside (ikke salg ved døren), og det vil ikke være muligt selv at vælge plads.