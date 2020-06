To mænd er set på overvågning i nærheden af den villa på Fruerhøj, som natten til tirsdag var udsat for indbrudsforsøg. Modelfoto

Fanget på overvågning: Tyve stak af fra villa

Nordsjællands Politi eftersøger nu to yngre mænd, som menes at stå bag et indbrudsforsøg i en villa på Fruerhøj i Hørsholm. Natten til tirsdag blev de 'fanget' på et nærliggende overvågningskamera.

I politiets døgnrapport oplyses det, at de to formodede gerningsmænd har forsøgt at opbryde to vinduer med ukendt genstand i nattetimen mellem kl. 00.55 og kl. 1.40, men det lykkedes ikke.

Begge mænd beskrives som 25-35 år med brunt hår og hvide i huden. Den ene almindelig er af bygning, den anden kraftig.

Henvendelser i sagen kan gives til Nordsjællands Polit på 1-1-4.