Se billedserie Hurtigt viser det sig, at Mikkel Westenholz og families nye hus på Rudersdalvej er et sminket lig, hvor næsten alt, der er lavet, enten er elendigt eller forkert udført. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Familie stævner Hørsholmfirma for grov byggesjusk: Drømmehus forvandlet til mareridt

Gennem 2½ år har familien Westenholz boet i hus med skimmelsvamp-skader og revnede facader. Se billedgalleriet. Nu har de stævnet firmaet Dahl Wulf A/S i Hørsholm, der svarer igen med politianmeldelse

05. februar 2020 Af Morten Timm

For familien Westenholz var det drømmehuset. En stor hvid, rummelig og helt nyrenoveret funkisvilla i et stille villakvarter med en stort set pletfri tilstandsrapport. Pris: 8,3 millioner. Med en lille datter og endnu et barn på vej, flyttede de ind i den 205 m² villa i april 2017. "Med glæden var kort. Ultra kort," fortæller Mikkel Westenholz. I stedet udviklede det sig med rekordfart til "et vanvittigt mareridt", som har kostet ham "absurd meget tid" og i sidste ende også udløser en økonomisk bet på op mod en million kroner. Måske mere. "Vi køber et hus, der på overfladen er pænt og nydeligt. Hurtigt viser det sig dog at være et sminket lig, hvor næsten alt, der er lavet, enten er elendigt eller forkert udført, og nu har forårsaget skimmelsvamp. Forhold, der kræver en totalrenovering af huset," siger Mikkel Westenholz til Ugebladet. For det, der fremstod som en funklende drømmebolig på Rudersdalvej i Rudersdal Kommune, har vist sig at være en så omfattende omgang byggesjusk og dårligt udført håndværk, at Mikkel Westenholz nu efter 2 1/2 års forgæves kamp mod Hørsholmfirmaet Dahl Wulf A/S, der har stået for tilbygning og renovering af villaen, har stævnet selskabet for 1,5 millioner kroner.

Nødt til at advare Han føler sig forpligtet til at advare mod selskabet, som han mener - bedømt og dokumenteret ud fra flere tekniske rapporter - har stået for omfattende og grov byggesjusk fra kælder til kvist.

Bag det lokale firma Dahl Wulf Liebhaver byggeri står ægteparret Benedikte og Nicolas Dahl Wulf sammen med partner Casper Wulf. Den samlede regning for at rette op på byggesjusket løber op i mellem 5 og 5,5 millioner kroner, og efter en lang og vedholdende indsats overfor familiens ejerskifteforsikring, fik de endelig tilsagn om milliondækning, men det efterlader stadig familien tilbage med en ekstraregning på flere millioner kroner. "I lange perioder har det været et rent helvede og absolut det værste i mit liv," fastslår Mikkel Westenholz. Sagens karakter fik sideløbende forsikringsselskabet til at iværksætte en syn- og skønssag til at fastlægge de grove håndværksfejl. På baggrund af den vil forsikringsselskabet Dansk Boligforsikring formentlig rejse krav mod Dahl Wulf. Ugebladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Dahl Wulf A/S, men administrerende direktør Nicolas Dahl Wulf har afvist at stille op til interview grundet den kommende retssag. I en mail til Ugebladet skriver han, at uenighederne mellem parterne bør finde sin afgørelse ved domstolene. "Vi anser artiklen fra Mikkel Westenholz som et partsindlæg, som efter vores opfattelse mere hører hjemme i retssagen end i dagspressen," meddeler Nicolas Dahl Wulf i sin mail.

Direktøren oplyser desuden, at de har politianmeldt Mikkel Westenholz.

Kun et glansbillede I Dahl Wulfs egen præsentation af huset - som de på deres hjemmeside har kaldt 'edition nr. 13' - skriver de: "Alt er både inde og ude nyt og lavet i høj kvalitet. I flæng kan nævnes nye facader, nye Velfac vinduer, gulvvarme i stort set hele huset, nyt tag, selv græsset er nyt..." "De slår sig op på et glansbillede, men virkeligheden er så langt fra. En ting er byggesjusk, men at man kan være så ligeglade med andre mennesker og en familie, der flytter ind og påpeger de her fejl, er det, der forarger mig mest," fastslår 42-årige Mikkel Westenholz. I hjemmet kan han fremvise adskillige mapper fyldt med papirer om sagen, og han har svært ved at skjule sin bitterhed over at være blevet snøret og har måtte bruge 10-20 timer om ugen udover sit arbejde som selvstændig for at kæmpe familiens sag, mens de samtidig har to små børn at passe. "Jeg synes virkelig, at Dahl Wulf har handlet amoralsk," understreger han og henviser til, hvordan de beskriver sig som Sjællands førende developmentgruppe indenfor liebhaver-villaer, der går efter eksklusive boliger.

Vandskade fra første dag De skriver, at "et Dahl Wulf hus er et hjem i særklasse og blandt de bedste på markedet. Vi renoverer huse med sans for detaljen og går aldrig på kompromis." Allerede samme dag de overtog huset, opdagede de, at der var noget galt. En utæt, skjult samling til vandet i badeværelset havde forårsaget en omfattende vandskade. Familien troede i første omgang, at det var hurtigt løst, da utætheden var fundet, men beskeden fra en byggesagkyndig rystede dem. "Det er ikke utætheden, der er problemet. Derimod er hele ombygningen af jeres kælder forkert og lavet mod alle forskrifter, så det er nødvendigt, at det laves om og skimmelsaneres," sagde den byggesagkyndige til Mikkel Westenholz. "Da vi fik at vide, at det ville koste adskillige hundrede tusinde, fik vi lidt af et chok, men det skulle vise sig blot at være begyndelsen på noget, der blev langt langt værre," oplyser Mikkel Westenholz, der med sin kone købte villaen fra en anden familie, der havde boet i huset i knap to år, og som havde købt det af Dahl Wulf A/S. Husets oprindelige del er fra 1955 og er af Dahl Wulf blevet udvidet med en tilbygning, og de største problemer er i den nyeste del af huset.

50 forhold i rapporter Undervejs har det været nødvendigt at bekoste tre forskellige byggesagkyndige og for 100.000 kroner fået udarbejdet tre rapporter hos Teknologisk Institut for at få afdækket de mange forhold. Rapporterne fra Teknologisk Institut har blandt andet konstateret, at huset var isoleret forkert i både kælder og stue-etage med skimmelsvamp til følge (i øvrigt modsat af anvisninger fra arkitekt), alvorlige fejl i fugerne på gasbetonblokke i tilbygningen. Forkert konstruerede facader, et forkert konstrueret tag, næsten al VVS er konstateret ulovlig samt en lang række andre fejl, mangler og ulovligheder. I alt er der tale om omkring 50 forhold. Da den 42-årige husejer ret hurtigt kontaktede firmaet Dahl Wulf, var deres første reaktion var at henvise til ejerskifteforsikringen, ligesom de mente, at familien havde fået et afslag i prisen. "Dahl Wulf nægtede ganske enkelt at tage ansvar for deres arbejde og stoppede efter en række mails helt med at svare os. De kom også først ud og besigtigede forholdene efter 1½ år, da forsikringen udførte syn og skøn," meddeler Mikkel Westenholz. Efterfølgende har virksomheden erkendt håndværksfejl for 150.000 kroner. Ugebladet har været i kontakt med en anden familie, der også har oplevet byggesjusk i et hus, de har købt af Dahl Wulf liebhaver byggeri.

