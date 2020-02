En 45-årig blev afsløret for tyveri af en butiksdetektiv i Netto i Kokkedal, men episoden udviklede sig til trusler om vold. Det har kostet gerningsmanden en betinget fængselsdom. Modelfoto

Fængselsdom til 45-årig: Tyveri udviklede sig til røveri

Ugebladet Hørsholm - 22. februar 2020

En 45-årig mand har ved retten i Helsingør fået en betinget straf for at have truet en butiksdetektiv med vold i forbindelse med et tyveri i Netto i Kokkedal.

Hændelsen skete den 16. marts sidste år, hvor den tiltalte var nået ud af butikken efter at have stjålet en række varer.

Det var her den 45-årige mand, ifølge anklageskriftet, truede en butiksdetektiv med vold og slog ud efter vedkommende, dog uden at ramme. Den tiltalte har ved Retten i Helsingør erkendt sig skyldig i at have stjålet varer fra butikken, men nægtede sig skyldig i røveri.

Butiksdetektiv mest troværdig På baggrund af vidneforklaringer fra den tiltalte og den pågældende butiksdetektiv har retten i sin afgørelse af sagen vurderet, at forklaringen fra butiksdetektiven var mest troværdig i forhold til forløbet uden for butikken. Derfor blev den 45-årige dømt for røveri og modtog en betinget fængselsstraf på fire måneder.

Af dommen fremgår det blandt andet, at den tiltalte ikke må begå noget strafbart i en prøvetid på to år og skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer.

