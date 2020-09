Hørsholm Bibliotek håber, at der også i år vil være stor tilslutning til Hørsholm-udstillingen i Kulturhus Trommen.

Få udstillet dine kunstværker i kulturhuset

Hørsholm-udstillingen har åben for tilmelding

Hørsholm Bibliotek inviterer alle borgere i Hørsholm Kommune til at udstille deres kunstneriske værker på Hørsholm-udstillingen i Kulturhus Trommen i november måned.

I år er det 40. gang, at kreative borgere har mulighed for at udstille på den store ucensurerede udstilling i udstillingsområdet i Kulturhus Trommen.