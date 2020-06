Send til din ven. X Artiklen: Få stik mod lungebetændelse: Gratis vaccination til alle over 65 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få stik mod lungebetændelse: Gratis vaccination til alle over 65 år

Nu er der gratis vaccination mod lungebetændelse for alle, der er fyldt 65 år

Ugebladet Hørsholm - 22. juni 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan alle personer, der er fyldt 65 år, blive gratis vaccineret mod lungebetændelse. Tilbuddet er således ikke længere kun til borgere, som er i en særlig risikogruppe for at udvikle alvorlig sygdom, hvis de får en lungebetændelse-infektion. Formålet med at vaccinere mod lungebetændelse er at beskytte mod at blive ramt af andre infektionssygdomme under COVID-19 epidemien.

Læs også: Ny vaccine får flyvende start i Hørsholm

I forbindelse med den aktuelle COVID-19 epidemi besluttede regeringen i april, at tilbuddet om vaccination mod lungebetændelse blev gratis for en større andel af borgerne. I første omgang var tilbuddet målrettet borgere i

særligt sårbare risikogrupper. Den første andel vacciner var således øremærket beboere på plejecentre, personer over 65 år med visse kroniske sygdomme, samt personer under 65 år med særlig høj risiko for at blive alvorligt syg af en lungebetændelses-infektion. Samtidig blev det meldt ud, at tilbuddet om gratis vaccination forventeligt ville blive udvidet i løbet af efteråret til at gælde alle, der er fyldt 65 år.

Fremrykket

Nu er det i imidlertid besluttet at udvide målgruppen for vaccinationspakken allerede per 15. juni, så alle, der er fyldt 65 år, nu også kan blive gratis vaccineret. Tilbuddet om gratis vaccination er således ikke længere kun gældende for borgere, som er i en særlig risikogruppe. Det glæder formand for Sundhedsudvalget, Svend Erik Christiansen:

Efter Covid-19 "Jeg er meget glad for at kunne videregive den gode nyhed om, at vaccinationer mod lungebetændelse allerede nu bliver et gratis tilbud til alle borgere over 65 år og ikke først i løbet af efteråret, som den oprindelige udmelding lød," siger han ifølge en pressemedddelelse fra Hørsholm Kommune.

I den forbindelse kommer udvalgsformanden også med en opfordring til borgerne:

"Denne vaccination kan beskytte dig mod at blive ramt af andre infektionssygdomme under COVID-19 epidemien, så det er min klare opfordring til borgerne i målgruppen at tage imod tilbuddet. Ring til lægen og få en tid til vaccination."

relaterede artikler

Christiansborg gør det muligt: Vaccine til alle mod lungebetændelse 01. april 2020 kl. 15:00

Hørsholm klar med gratis influenzavaccination 09. december 2019 kl. 07:12