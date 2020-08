Få flere hjertestartere til Hørsholm

Flere hjertestartere og mere tryghed til Hørsholm. Det håber formand Inga Nielsen fra Hjerteforeningen i Hørsholm bliver resultatet, når Hjerteforeningen ved Landsuddelingen 2020 samler ind for at kunne dele hjertestartere ud.

"Alt det kræver for at få en gratis hjertestarter til Hørsholm er, at du samler en gruppe, der går mindst 15 indsamlingsruter søndag 30. august. Derefter modtager I en gratis hjertestarter, som gruppen selv bestemmer, hvor skal placeres.

"Hjertestarteren bliver professionelt monteret i et klimaskab af en elektriker fra TS-gruppen. Og som noget nyt modtager gruppen også et års ServicePlus-aftale, så man ikke skal bekymre sig om overvågning af hjertestarteren, service og eventuelle reparationer," skriver Hjerteforeningen Hørsholm i en pressemeddelelse.

Digitale ruter

Som noget nyt har Hjerteforeningen i år udviklet digitale ruter til landsuddelingen. Med digitale ruter kan personer, der ønsker at være indsamlere, men som gerne vil skærme sig mod risikoen for coronavirus, også samle ind. Med digitale ruter kan indsamlerne deltage uden at skulle stemme dørklokker, for du samler med en digital rute ind i ugerne op til Landsuddelingen.