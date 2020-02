HUI's yngste fodboldspillere i Hørsholm kan nu se frem til et helt nyt træningsmiljø, hvor der i samarbejde med F.C. København lægges vægt på positive krav, anerkendelse, glæde og tryghed.

Send til din ven. X Artiklen: F.C. København skal hjælpe HUIs børnefodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

F.C. København skal hjælpe HUIs børnefodbold

HUI Fodbold har indgået et nyt samarbejde med F.C. København om optimering af børnemiljøet for klubbens U5-U11 spillere

Ugebladet Hørsholm - 03. februar 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

F.C. København kommer i de kommende måneder på besøg i den lokale fodboldklub HUI. Det sker som led i et helt nyt og spændende samarbejde mellem de to klubber til gavn for børnefodbolden og træningsmiljøet i Hørsholm. Målet er i fællesskab at optimere rammerne for klubbens yngste medlemmer med konkrete tiltag for børnemiljøet for U5-U11-holdene, hvor der sættes spot anerkendelse, glæde, tryghed og positive krav overfor de små fodbolddrenge og -piger. Projektet bærer titlen 'Bedre Børnemiljø'.

Positive krav For hurtigt at få kendskab til strukturen, organisationen og det nuværende børnemiljø i HUI vil F.C. Københavns repræsentanter observere træning, kampe og også gennemføre interviews med udvalgte forældre og trænere, samt den sportslige ledelse for at belyse styrker og forbedringsmuligheder i HUI. I en pressemeddelelse oplyser HUI, at initiativet kommer som en del af HUI's strategi, hvor man i fremtiden ønsker at skabe et børnemiljø med fokus på positive krav, anerkendelse, glæde og tryghed.

Bedre udvikling Det skal give bedre muligheder for fastholdelse og udvikling af klubbens yngste medlemmer, og det skal være en model, som passer til klubbens DNA og værdier, så nuværende og fremtidige spillere får bedre børnetræning indenfor klubbens rammer og værdier. "Vi har et rigtig godt samarbejde med FCK allerede, men da vi har ambitioner om at tilbyde et endnu mere tidssvarende og innovativt børnemiljø, der skaber endnu bedre træning til vores mindste spillere, så er det en kæmpe hjælp for os at få så professionelt et makkerskab op at stå," siger Andreas Floor, børnefodboldsansvarlig i HUI.

Mere fodboldglæde I HUI ser de frem til at starte på projektet 'Bedre Børnemiljø'. "For det handler i den grad om, at de yngste af vores årgange skal få et endnu bedre træningsmiljø til at udvikle deres glæde ved at lære og ved at spille fodbold i HUI," tilføjer Andreas Floor i pressemeddelelsen. mt