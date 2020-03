Eva takker af hos Nørklerne - hvem vil samle masken op

I Røde Kors job-opslag skriver de: Har du lyst til at hjælpe 32 damer med at holde masken? Og kan du lide at strikke og sy og har lyst til at være tovholder for et fantastisk fællesskab - så er det måske noget for dig?