Eva sagde farvel til finans-karriere for at hjælpe unge hjemløse

Drevet af frustration over et støt stigende antal unge hjemløse og i erkendelse af sit eget netværks styrke, forlod Eva Riedel fra Rungsted sin 20-årige topkarriere i finansverdenen for at skabe en social løsning for unge hjemløse mellem 18 og 29 år.