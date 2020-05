Stationsområdet i Kokkedal skal gennemgå en større forvandling og vil frem til 2024 blive udviklet med boliger, p-hus, plejecenter og nye byrum. Foto: Søren Hempel

Et tomt parkeringshus om natten er ikke trygt

Virtuelt borgermøde om stationsområdet i Kokkedal samlede 74 deltagere og 130 spørgsmål og kommentarer

Ugebladet Hørsholm - 07. maj 2020 kl. 18:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 74 deltagere, 130 spørgsmål og kommentarer på et to timer langt møde lignede borgermødet mandag 4. maj om stationsområdet i Kokkedal på mange måder et almindeligt borgermøde om byudvikling i Hørsholm.

Det var det dog ikke: På grund af coronakrisens forsamlingsforbud var det et virtuelt møde, som man kunne tilmelde sig på forhånd, og alle deltgagere og arrangører sad derhjemme foran deres skørme.

Mange anonyme Til forskel fra et fysisk borgermøde kunne deltagerne dog her følge med i de præcise spørgsmål og kommentarer, fordi man på sin computer, smartphone eller tablet kunne få de skriftlige spørgsmål til at rulle hen over skærmen, som de kom ind.

"Det eneste, der sådan set irriterede, var, at en del af de kritiske spørgsmål til projektet var anonyme. Det synes jeg, vi skal finde en løsning på til næste gang," siger Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU).

Flere virtuelle møder Overordnet set var han godt tilfreds og forudser, at kommunen kommer til at holde flere af den slags møde, med mindre der sker en større opblødning af forsamlingsforbuddet.

Mødedeltagerne var mest optaget af tryghed, parkering, trafikforhold og byggeriets volumen.

Noget at tænke på Mere tryghed har været et af argumenterne til at sætte en byudvikling i området i værk, og til det punkt fik politikere og byplanlæggere noget at tænke på.

En deltager pegede på det positive i, at flere mennesker i området vil give mere liv og tryghed - men at det ikke gælder et fem etager højt parkeringshus med plads til 400 biler, der kan blive en del af det samlede projekt.

"Hvor trygt er det lige at have et tomt parkeringsus stående om aftenen og natten," lød spørgsmålet, som Jan H. Klit godt kunne forstå.

"Jeg er helt enig. Sådan et tomt parkeringshus er klart et sted, hvor utryghedsskabende elementer kan tage ophold," sagde udvalgsformanden.

Massivt byggeri Flere bekymringer gik også på, at bebyggelsen i området virkede massivt med bygninger op til fem etager - og én spurgte, om man ikke var ved at skabe et ghetto-område.

"Det skal vi virkelig passe på med," understreger Jan H. Klit og henviser til, at det planlagte grønne indtryk og de byrum, der bliver skabt, vil forhindre det.

Liv er tryghed "Al erfaring viser, at når man blander et byggeri, så der er aktiviteter, der er spredt ud over døgnet, så skaber det liv. Liv er tryghed," tilføjede arkitekten på projektet, Jesper Kusk.

Borgmester Morten Slotved (K) lagde vægt på, at en forøgelse af antallet af parkeringspladser med 400 ekstra pladser, et plejecenter og boliger - ungdoms-, ældre-, senior-, almene- og lejeboliger - er omdrejningspunkterne. Og han gjorde det klart, at det er områdets udvikling, der skal finansiere de ekstra p-pladser.

"Dagligvarehandel er et af de få områder, der kan og vil finansiere et parkeringshus," forklarede han.

Op til 250 boliger Alt efter, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud, kommer der mellem 200 og 250 boliger i området, som jo også skal have tilknyttet parkeringspladser. Den tilvækst fik også en del deltagere til at hejse et flag om den trafikale belastning.

"Som vores målinger ser ud, vil Ådalsvej kunne rumme denne ekstra belastning," lød svaret fra MPU-formanden.