HUI's talentudvalgsformand Tom Jensen ser DBU's ekstra halve stjerne som en anerkendelse af klubbens målrettede talentarbejde. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Et løft i en svær tid: HUI er en halv stjerne fra målet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et løft i en svær tid: HUI er en halv stjerne fra målet

Hørsholm-klubben har fået anerkendelse fra DBU for sit talentarbejde

Ugebladet Hørsholm - 14. maj 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er måske i overkanten at tale om stjernedrys over HUI, når man går fra én til halvanden stjerne. Men for den lokale fodboldklub Hørsholm Usserød Idrætsklub (HUI) er den halve stjerne tæt på den halve verden. Og et kærkomment løft i en tid, hvor det, det hele handler om, først lige er ved at komme i gang igen efter et langt corona-afbræk.

For nu skal de bare fortsætte deres gode talentarbejde, så de også får den næste halve stjerne. Så har de to - og kan med den i bagagen udvikle sig til det, der er målet: At være den bedste udviklingsklub blandt de næstbedste.

Stor motivation "Det giver stor motivation og er en anerkendelse af vores arbejde og vidnesbyrd om, at vi gør det rigtige," siger en glad Tom Jensen, formand for HUI's talentudvalg, som også håber, at anerkendelsen tiltrækker sponsorer.

Det, der er sket, er, at HUI har fået tildelt en halv stjerne mere af Dansk Boldspil Union (DBU). Det er som en anerkendelse af, at klubbens talentarbejde foregår på et vedvarende højt niveau.

Det betyder konkret, at Hørsholm-klubben bliver indrangeret på højeste niveau i unionen (Sjællands Boldspil Union, red.), så spillerne kan tilbydes ligafodbold (U13-U15) og fodbold i Østrækkerne (U17-U19). Samtidig er klubben kommet et skridt nærmere på at kunne realisere sin strategiske målsætning om at få ungdomsdivisionsfodbold til Hørsholm inden for to til fem år.

Divisionsfodbold i Hørsholm "Vores mål er at spille divisionsfodbold i 2025, få nye faciliteter og være den bedste udviklingsklub på det næstbedste niveau," forklarer Tom Jensen.

FAKTA

HUI's vision er i 2025 at være anerkendt som Nordsjællands førende talentudviklingsklub uden for superligaen og Danmarks største klub af aktive spillere

Klubbens første hold spiller nu i Serie 1

HUI har nu 1.250 medlemmer - målet er 1.500

HUI har nu 150 frivillige og trænere - målet er 200

Klubben har nu halvanden DBU-stjerner - målet er to

Kilde: hui-fodbold.dk HUI vil måle sig med divisionsklubber som AB og HIK, så det er ikke superligaklubber som FCK eller Lyngby, Hørsholm-klubben går efter.

Tværtimod er det det niveau, de helt åbenlyse talenter sendes videre til, mens man gerne vil skabe det, Tom Jensen kalder et "anerkendt attraktivt udviklingsmiljø" til spillere på niveauet lige under.

Første generation på vej "Og vi er godt på vej," fortæller Tom Jensen og henviser til, at klubbens førstehold ligger til oprykning til Sjællandsserien. Det glædelige ved det er, at det ifølge Tom Jensen er et meget ungt hold bestående af mange U19-spillere, som oven i købet er første generation af udviklingarbejdet.

Talentudvalgsformanden ser DBU's seneste blåstempling som et resultat af et strategiarbejde, der blev sat i værk i 2014, og som han blev del af i 2017. Efter at han, som så mange andre frivillige i idrætsforeningerne, er kommet ind i foreningslivet gennem en fobdoldspillende søn.

"Jeg er ikke en tidligere topspiller, men har været i klubben i mange år, har været holdleder og derigennem fulgt klubben tæt," siger den 54-årige leder, der uden for HUI er leder af en afdeling i en stor amerikansk virksomhed.