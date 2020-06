Endelig åbner Tivoli: Vind billetter og turpas

Det eneste du skal gøre er at svare rigtigt på nedenstående spørgsmål og maile dit svar til: konkurrence@ugebladet.dk - sidste frist for deltagelse er tirsdag den 16. juni kl. 10.

"Vi har glædet os meget længe på at kunne åbne Tivoli med kørende forlystelser, åbne restauranter og gode musikalske indslag for Tivoli-Garden, og vi har længe forberedt os på at kunne åbne Tivoli i en version, som lever op til myndighedernes sikkerhedskrav omkring afstand, forsamlinger og hygiejne. Samtidig kan vi godt sige, at selve haveanlægget aldrig før har stået så flot til en åbning som i år," siger Torben Plank.