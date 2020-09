Se billedserie Postholdergaarden på Gl. Hovedgade 11 er en af gadens baveringsværdige huse, men har aldrig haft noget med post at gøre. Foto: Bo Olsen

En spand fuld af bogstaver: Sådan får Postholdergaarden sit navn tilbage

Ringovnens smedje i Nivå sprang til da Postholdergaardens ejere ville have originale jernbogstaver tilbage

Ugebladet Hørsholm - 02. september 2020 kl. 19:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør du, når du på ejerforeningens generalforsamling får udleveret en spand fyldt med bogstaver af jern?

Du finder selvfølgelig ud af, hvor bogstaverne kommer fra, om der mangler nogle - og hvor du kan få dem lavet.

Bjarne Hansen, revisor i grundejerforeningen i Postholdergaarden på Gl. Hovedgade 11 i Hørsholm, vidste selvfølgelig alt om bogstaverne i spanden.

Manglede bogstaver De stammede fra ejendommens front ud mod Gl. Hovedgade og blev pillet ned, fordi ejerforeningens ni medlemmer havde besluttet at renovere den gamle bygnings murværk og sætte jernbogstaverne med titlen Postholdergaarden op igen. Med det manglende et A, et O og et G.

FAKTA

Postholdergaarden

Ligger i Gammel Hovedgade 11.

Var sammen med de andre gamle huse i gaden indtil omkring 1970 porten til Hørsholm, når man kom ad Kongevejen fra Holte.

Bygningerne er i dag registreret som bevaringsværdige.

I 1806 brændte den bindingsværksejendom, der før lå på grunden.

Året efter opførte bager Behrens den nuværende ejendom i fire længer med en indvendig gårdsplads og med facader ud mod Gl. Hovedgade og Ved Møllen. Skiftende ejere har her drevet bageri og restaurant.

På ejendommens facade er der en sandsten med en bagerkringle og teksten: J. H. Behrens 1788. Året, hvor bager Behrens overtog den nedbrændte ejendom.

I 1983 blev ejendommen udstykket i ejerlejligheder efter, at den i en periode havde været brugt af Hørsholm Kommune.

Posthornet på bygningen, og navnet Postholdergaarden, har denne forklaring: I sommeren 1864 blev Nordbanen åbnet, og Hørsholm fik postforbindelse over Holte. Det var en hestetrukket omnibus forbindelse, som blev overtaget af postholder Peter Hansen, der var svigersøn til restauratør Lorentzen, der ejede Postholdergaarden.

Da Lorentzen døde, overtog Peter Hansen ejendommen og kaldte den Postholdergaarden. Derfor posthornet og bogstaverne på facaden.



Ringovnen

Nivågård Teglværk blev grundlagt i 1701.

Ringovnen blev bygget i 1870 og var i drift til 1967

Ringovnen og den tilhørende smedje er i dag et industrimuseum.

Smedjen har gennem tiden har produceret og vedligeholdt emner af jern til teglværkets udstyr og vogne. Bjarnes nabo, Helle Iversen, havde ved flere generalforsamlinger argumenteret for at få skriften på væggen sat i stand - og generalforsamlingen i januar sidste år, hvor Bjarne Hansen fik udleveret spanden med bogstaverne, var reelt begyndelsen på en historie, der skulle vise sig at ende lykkelig.

"Vi skulle finde en smed, der kunne lave bogstaverne," fortæller Bjarne Hansen til Ugebladet.

Smeden var klar "Jeg var i færd med at planlægge en pinseudflugt med nogle venner til Ringovnen i Nivå og fandt ud af, at de har en smedje. Så vi skrev til kontaktadressen og spurgte, om Ringovnen og smeden kunne hjælpe os. Vi fik svar fra Carl Jørgen Schousboe, der er medlem af bestyrelsen, at smeden da gerne ville kigge på bogstaverne.

Heldigvis var de manglende bogstaver et A og et O, som der begge er to af i navnet.

De blev brugt som skabeloner af smeden," fortæller Bjarne Hansen.

Tændte op i essen I begyndelsen af maj blev essen i smedjen så tændt op i forbindelse med skoledage på Ringovnen, og så der kunne smedes.

"Vi siger tak Ringovnen, smeden og de andre frivillige," lyder det fra Bjarne Hansen.