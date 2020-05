En naturlig leder: Gritt Ryder årets spiller

"Det er den største anerkendelse, man kan få som spiller, fordi det er ens kolleger, der har stemt. Derfor betyder lige netop den pris faktisk en del for mig. Det viser jo også, at jeg spiller for et trænerteam og et hold, der der formår at spille på mine styrker," siger Gritt Ryder om anerkendelsen.