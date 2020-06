En million følger Alfred fra Rungsted

Alfred har altid elsket legen med bolden. I en sådan grad, at han nu er udtaget til Brizze FC - og også er en af de tre HUI-spillere, der har så meget talent, at han er del af talentarbejdet i FCK's Topcenter. Ja, og så spiller Alfred på HUI's U11 A1-mandskab.

Udtagelsen til Brizze FC kan for børn kan ifølge Caroline sammenlignes med at komme til at spille for Real Madrid eller FC Barcelona.