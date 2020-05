Sådan forestillede Thorkilkd Gruelund navnet på hans ny parti skal se ud. Han skrev det ned på en lap papir, da han luftede sine planer over for Ugebladet tidligere på året. Illustration: Thorkild Gruelund

En løsgænger mindre i byrådet

I stedet for betegnelsen UP (uden for partierne, red.) repræsenterer han fremover partibogstavet Q, der står for SocialKonservative, den tidligere konservatives nye parti.