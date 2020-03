Skou Gruppen er blandt andet i gang med at totalrenovere 226 almene boligeri Rødovre. Foto: Skou Gruppen A/S

En kvart milliard mindre ryster ikke Skou Gruppen

Tværtimod er det helt efter planen for Hørsholm-virksomheden at skrue ned for volumen - og det er rettidig omhu

Ugebladet Hørsholm - 06. marts 2020

Mange ville løfte det ene eller det andet øjenbryn ved udsigten til at skulle præsentere et regnskab med en omsætning på 247 millioner kroner mindre end året før - og 29 millioner mindre i overskud.

Det gør Martin Skou Heidemann, direktør i den Hørsholm-baserede byggevirksomhed Skou Gruppen, ikke. For omsætningsnedgangen - selv om den er markant - er del af en plan, forsikrer han.

Beholder medarbejderne "Læg mærke til, at vi fastholder antallet af medarbejdere. Efter sidste års voldsomme vækst kunne vi se, at organisationen ville blive for stor og noget andet i forhold til de værdier, vi står for. Derfor besluttede vi os for at skrue ned," forklarer Martin Skou Heidemann til Ugebladet.

For at følge med i det foregående års forrygende vækst måtte nøglemedarbejdere afstå fra at holde ferie. Det går ikke, mener direktøren.

Skou Gruppen





Udfører hoved- og totalentrepriser og store tømrer- og mureropgaver for professionelle kunder.

Virksomheden har 145 medarbejder.

Omsætning i regnskabsåret 2018/19: 345 mio. kr. (592 i 2017/18)

Overskud i 2018/19: 18 mio. kr. (47 mio. kr. i 2017/18) "Det kan du gøre én gang. Men du kan ikke basere en virksomhed på det," lyder analysen.

Derfor er strategien ifølge direktøren at lande på en omsætning på omkring 400 millioner kroner årligt og en overskudsgrad på fem procent. Sidstnævnte er kommet i mål med det seneste regnskab, hvor omsætningen dog er lidt under.

Det sker blandt andet ved at gå uden om underentreprenører på kernekompetencer, Skou Gruppen selv har i huset.

"Vi hyrer VVS- arbejde ind i underentreprise, men gik på et tidspunkt også ud og hyrede tømrerarbejde ind udefra. Selv om det gik godt og vi tjente penge, så vil vi hellere lave arbejdet med vore egne tømrere, murere og elektrikere," oplyser Martin Skou Heidemann.

Rettidig omhu Selv om det ikke er hensigten med justeringen, der der også et element af rettidig omhu i den. Martin Skou Heidemann forudser nemlig, at stigningsgraden i byggeaktiviteter i hovedstadsområdet tager af. Sker det, vil det ramme virksomheder, hvor volumen er blevet for stor.

"Jeg ser ikke en konkursbølge, men der har været nogle konkurser blandt vores større konkurrenter, som ikke har kunnet klare et omsætningsfald," lyder det fra direktøren, der forudser, at 2020 bliver et "udskillelsesløb", hvor de "der bare var med på en optur" forsvinder.

Martin Skou Heidemann, admin. dir. i Skou Gruppen i Hørsholm.