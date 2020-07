Peter Bjerke og Solamagic Scandinavia oplever en stærkt stigende interesse for elektriske terrassevarmere. Foto: Solomagic Scandinavia

En coronavinder: Mørk varme til ferien på terrassen

Hos Hørsholmvirksomheden Solamagic Scandinavia går elektriske terrassevarmere som varmt brød

Ugebladet Hørsholm - 16. juli 2020 kl. 11:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke så længe siden, vi så småt begyndte at stønne lidy over den tidlige sommervarme og nød lune aftner på terrassen. Og drømte om flere af dem. Det er slut nu.

I skrivende stund skal vi finde fleecetrøjen frem og tænde for terrassevarmeren - eller bare blive inden døre.

Det behøver man ifølge Peter van A. Bjerke, direktør i Hørsholm-virksomheden Solamagic Scandinaiva på Slotsmarken, slet ikke.

Billigere og renere For den virksomhed, den 51-årige direktør fra Rungsted står i spidsen for, har en løsning på udfordringen, og den er både klimavenligere og billigere i drift end den klassiske gasdrevne terrassevarmer. Løsningen er en elektrisk terrassevarmer. Eller også bare en varmelampe.

"Det vil jeg være meget ked af," siger Peter Bjerge til Ugebladet, da vi bringer på banen, om sådan en varmelampe - helt ned på jorden og groft skitseret - ikke bare er en slags griselampe.

Målrettet varme Så det er ikke det vi taler om: Varmelamperne, Solamagic Scandinavia i stigende grad er i færd med at afsætte til hjemmeferierende danskere i denne coronasommer, er hypermoderne. De kan - naturligvis, er man fristet til at sige - styres med en app og er, sammenlignet med den gasdrevne terrassevarmer, retningsbestemte.

Groft sagt kan et vindpust ikke blæse varmen i den forkerte retning. Den vil fortsat målrettet varme de område på terassen op, som man ønsker skal være lune. Alt efter model varierende i antal kvadratmeter.

Coronaeffekten Coronaens begrænsninger er lige nu med til at sætte skub i salget af Hørsholm-virksomhedens varmelamper. Det er dog ifølge Peter Bjerke kun en del af forklaringen på, at virksomheden lige nu ligger i index 170. Det vil sige, at Solamagic Scnadinavia er i færd med at doble op i forhold til sidste års salg.

FAKTA

Virksomhed stiftet 2006

Fra 2013 del af den tyske Solamagic-gruppe og skiftede navn til Solamagic Scandinavia, der står for salg af virksomhedens egne varmelamper i Norden, Balkan og Østersøregionen

10 medarbejdere på Slotsmarken i Hørsholm, ca. 100 i alt i Solamagic-gruppen

Varmelamperne produceres tre steder i Tyskland

Direktør Per van A. Bjerke er født i Hørsholm og bor i Rungsted "Corona gør jo, at alt, der har med have og terrasser at gøre, har en voldsom interesse. Det mærker vi. Der er dog også derudover en stigende interesse for en mere moderne måde at sørge for varme udendørs," fortæller han.

Skru ned på flyveturen Her spiller et lavt energiforbrug og en lav CO2- belastning ind i kundernes overvejelser. Virksomheden eksempelvis regnet ud, at en typisk forbruger kan bruge sin elektrise terrassevarmer i 34 år for at udlede lige så meget CO2 som der udledes fra en hen-og-tilbage-flyvetur mellem København og Madrid.

Sammenligningen med flyveturen er ikke tilfældig: Solamagic Scandinavia vil nemlig gerne have folk til at holde ferie hjemme - og helst på terssaaen.

"Hvis vi alle droppede halvdelen af vores flyve-ferieture, ville det gøre et betydeligt indhug i bores personlige klimaaftryk," siger Peter van A. Bjerke - og tilføjer, at det man så passende kan gøre det ved at sikre sig mod den lunefulde sommer på disse breddegrader med en af hans varmelamper.

Mørk varme Oven i kommer så, at de nyeste modeller stort set ingen restlys har.

Så - undskyld, Peter Bjerke, men her kommer griselampen igen ind i billedet - hvis du forestiller dig en varmelampe, der lyser orange uafbrudt, så er de nyeste modeller helt mørke, hvilket bidrager yderligere til et lavt energiforbrug.