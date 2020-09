Disse tre partier - DF, LA og Venstre - bliver ikke en del af et budgetforlig, som ventes at være i hus om en 14 dages tid. Foto: Arkivfoto

Elefanten i rummet blev for stor: Derfor er tre partier ude af budgetforhandlingerne

Allerede på første forhandlingsdag sluttede forhandlingerne om Hørsholm budget 2021 for Venstre, DF og LA

Ugebladet Hørsholm - 02. september 2020 kl. 10:35 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre, Dansk Folkeparti (DF) og Liberal Alliance (LA) kommer ikke til at deltage i budgettet for 2021.

Det er en realitet efter den første forhandlingsrunde i aftes, der efter ca. tre timer sluttede for de tre partiers vedkommende.

Det betyder, at det nu er konservative, socialdemokrater, radikale og Thorkild Gruelund (SK) og løsgængeren Annette Wiencken, der er tilbage i forhandlingerne med i alt 13 mandater.

Den primære årsag til, at de tre partier ikke længere deltager i budgetforhandlingerne, er spørgsmålet om skattestigning.

Elefanten i rummet Forhandlingsleder, borgmester Morten Slotved (K) lagde ifølge flere deltagere i møderne ud med at nævne det, der bliver kaldt 'elefanten i rummet': En skattestigning.

Den er ifølge Morten Slotved nødvendig for at få et budget til at hænge sammen.

"Det forlig, jeg indgår, kommer til at indeholde en skattestigning på i hvert fald 9 millioner kroner (svarende til 0,12 procent, red.). Det adresserede jeg fra begyndelsen. Venstre og DF kunne ikke vise en vej uden en skattestigning, og så gik de eller blev smidt ud, det går jeg ikke så højt op i," siger Morten Slotved om forhandlingerne.

Han tilføjer, at LA leverede et budget i balance, men at det "rundbarberede alt, der er velfærd" - og forlod forhandlingerne.

Nej til forlods ja Venstres Ann Lindhardt bekræfter, at det var kravet om forlods at sige ja til en skattestigning, der er årsag til, at også næste års budget bliver uden det næststørste borgerlige parti i kommunalbestyrelsen.

"Skattestigning er det sidste, men ikke det første redskab. Det kunne vi ikke sige ja til nu, men jeg afviser ikke, at vi måske kunne gå med til det senere i forløbet. Det var dog ikke en mulighed. Vi ville gerne se, hvad skattestigningen skulle bruges til krone for krone, men det fik vi heller ikke," lyder fortællingen fra Venstres borgmesterkandidat.

Knap så bredt "Det er ærgerligt, fordi vi så ikke får så bred en borgerlig budgetaftale som vi kunne ønske os," tilføjer Ann Lindhardt, der i øvrigt oplevede det som besynderligt, at det var en del af præmissen, at Venstre skulle gå i pressen med en meddelelse om, at partiet ville støtte en skattestigning.

Føler sig smidt ud DF's Glen Madsen føler sig smidt ud af forhandlingerne. Også han oplyser, at det var på grund af et krav om en forlods accept af en skattestigning.

"Der kan godt være et behov for det, og ville gerne snakke om det. Men ikke som det første uden at åbne budgetmappen," lyder det fra Glen Madsen.

Et spørgsmål om tillid Han mener, at man kunne være nået langt, hvis "vi havde vendt hver en sten og turde tage et politisk ansvar for at reducere lidt på administrationen, brugen ef eksterne konsulenter og en beskæftigelsesindsats, der kunne være med i Luksusfælden".

Glen Madsen mener også, at årsagen til det tidlige forhandlingssammenbrud skyldes manglende tillid.

"Forholdet mellem os og Morten er en del af problemet," forklarer Glen Madsen over for Ugebladet.

Fair forhandling LA's Jakob Nybo mødte op til forhandlingerne med et budgetforslag, der indeholder en skattenedsættelse på 0,1 procent og en forøgelse af kassebeholdningen med 127 millioner kroner.

"Så da vi havde snakket i en halvanden times tid, fandt jeg ud af, at mit liberale hjerte ikke kunne være med længere. Det springende punkt for, at jeg forlod forhandlingerne er niveauet for indtægter og udgifter," fortæller Jakob Nybo.

Han beskriver processen som "fair", men at han gik, fordi han ikke var enig i retningen.

Fyld gaderne som i Minsk Som Venstre og DF udsendte LA's Jakob Nybo i aftes en pressemeddelelse om forhandlingerne, hvor man blandt andet kan læse dette:

"Hvis budget 2021-2024 ender med skattestigninger og kommunal ødselhed, håber LA naturligvis på, at gaderne i Hørsholm bliver fyldte, som de pt er det i Minsk, og borgerne kræver borgmesterens afgang!!".

Forhandlingsleder Morten Slotved forventer, at budgetforhandlingerne kan afsluttes om en 14 dages tid.

