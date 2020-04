Ib Lunde Rasmussen blev i 2005 ekskluderet af Venstre i Hørsholm. Nu er han tilbage og stiller op til kampvalget om at blive partiets nye borgmesterkandidat. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ekskluderet af Venstre: Nu vil han være partiets borgmesterkandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekskluderet af Venstre: Nu vil han være partiets borgmesterkandidat

Hvem egner sig bedre, spørger Ib Lunde Rasmussen selv på dagen, hvor han har taget kampen op mod Anne Ehrenreich og Ann Lindhardts om at blive Venstres nye frontfigur

Ugebladet Hørsholm - 22. april 2020 kl. 15:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 15 år siden blev han som siddende kommunalbestyrelsesmedlem smidt ud af Venstre i Hørsholm i en speget eksklusionssag.

Læs også: Kandidatkampen i Venstre er udsat

Siden stiftede han lokallisten Borgerligt Alternativ, tilsluttede sig senere Hørsholmlisten, inden han i 2017 prøvede lykken igen med sin egen politiske liste Nye Veje og opnåede 80 stemmer ved kommunalvalget i Hørsholm.

Nu er 74-årige Ib Lunde Rasmussen tilbage i folden hos Danmarks liberale parti og har i dag meddelt, at han stiller op til kampvalget mod Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt om at blive Venstres nye borgmesterkandidat i Hørsholm.

"Jeg synes, at det er meget naturligt for mig at gøre. Jeg har fulgt Venstre og udviklingen i Hørsholm siden 2001, hvor jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, og siden som aktiv debattør," siger Ib Lunde Rasmussen til Ugeblaet.

Hvem egner sig bedre

"Der er store udfordringer forude for vores kommune med at få styr på de mange løse ender inden for specielt den fysiske planlægning. Alle boldene omkring Hannebjerg, Rungsted Kyst stationsområde, nyt rådhus i bymidten og nu området ved Kokkedal Station er slet ikke faldet på plads. For mig er det panik før lukketid," mener Ib Lunde Rasmussen om udviklingen i Hørsholm.

Han finder sig meget kompetent til borgmesterposten, og på spørgsmålet fra Ugebladet om hvorfor han ønsker at stille op svarer han kort:

"Hvem ville egne sig bedre til det...? Jeg har baggrunden som cand.polit og ikke mindst erfaring. I 50 år har jeg på verdensplan arbejdet med planlægning," siger Ib Lunde Rasmussen, der ikke ønsker at udtale sig om sine to modkandidater.

Ny formand viste vejen

Det var valget af Stig Brammer som ny Venstre-formand i Hørsholm i efteråret, der banede vejen for den 74-årige politikers particomeback.

Samtidig blev han valgt ind i Venstres lokalbestyrelse.

Ifølge Ib Lunde Rasmussen var det den forhenværende formand Jørgen Eirfeldt, der forhindrede, at han tidligere kunne vende tilbage til Venstre.

"Jeg måtte ikke stille op for ham. Ved kommunalvalget i 2017 ønskede han at gå i valgforbund med min liste, og da jeg sagde, at jeg da hellere ville stille op for Venstre, sagde han nej," siger Ib Lunde Rasmussen, der ligeledes uddyber, at han eksklusion tilbage i 2005 var i strid med de interne partiregler.

Oprindeligt havde Venstre planlagt deres opstillingsmøde til i aften, men på grund af coronasituationen er mødet nu udsat til torsdag 11. juni.

relaterede artikler

Om Corona vil: Venstre klar til at finde borgmesterkandidat 21. marts 2020 kl. 06:30

Redaktørens analyse: Bedre nattesøvn til Slotved 31. december 2019 kl. 17:30