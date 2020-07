Ejerskifte på tragisk baggrund

Baggrunden er imidlertid tragisk: For Iben Skov Christmas Møller døde 1. maj efter et kort sygdomsforløb.

I respekt for Iben

"Det er i respekt for Iben, at jeg fortsætter med navnet. Det gør jeg dog også, så kunderne ved, at det ikke er en helt anden, der har taget over," oplyser 53-årige Dina Schimmel til Ugebladet.