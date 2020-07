Steffan Skafdrup, indehaver af LokalBolig i Hørsholm, mener ikke der bør være nogen særskilt begrænsning for fagpersoner som ejendomsmæglere i bestræbelserne for at opfylde drømmen. Arkivfoto

Ejendomsmægler: Loven er lige for alle

Stefan Skafdrup, indehaver af LokalBolig Hørsholm, afviser at have været involveret i arealoverførsel

Ugebladet Hørsholm - 08. juli 2020 kl. 19:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi er som familie enormt glade for at bo i vores hus på Hulsøvang, og vi elsker beliggenheden, der passer godt til vores families behov. Lovgivning, servitutter, byplan, kommunens anvisninger er naturligvis efterlevet uden nogen form for dispensationer."

Det skriver ejerne af Hulsøvang 12, Britt og Henrik Grønfeldt-Sørensen, i et svar til Ugebladet, om de dispositioner, der er foretaget for at få mulighed for at udstykke en ny grund fra ejendommen. Derudover har Britt og Henrik Grønfeldt-Sørensen ingen kommentar.

Brugsret ophævet Ugebladet ville ellers gerne have spurgt, hvorfor der i forbindelse med arealoverførslen skulle bevares en brugsret til det overførte areal, og hvad formålet var med denne brugsret. Den oprindelige brugsret i forbindelse med arealoverførslen er blevet ophævet mens vores undersøgelser til denne artikel har stået på.

Stefan Skafdrup, indehaver af LokalBolig i Hørsholm, oplyser, at Hulsøvang 12 blev sat til salg i sommeren 2017. Først et år senere blev ejendommen solgt til Britt og Henrik Grønfeldt-Sørensen uden LokalBoligs mellemværende. Britt er ejendomsmægler i LokalBolig i Hørsholm.

Tog egen advokat "I juni 2018 blev det klart, at en af vores ansatte og hendes familie kunne være interesseret i at købe ejendommen, og da dette havde sælgers interesse, blev formidlingsaftalen mellem LokalBolig og daværende ejer af Hulsøvang 12 opsagt, og LokalBolig fraskrev sig samtlige omkostninger og forpligtigelser i forhold til daværende ejer - fuldstændig som reglerne foreskriver. Daværende ejer tog derefter egen advokat og forhandlede direkte med familien Grønfeldt. LokalBolig og jeg som indehaver har derfor ikke, på nogen måde, været involveret i salget af Hulsøvang 12 eller hvad der er sket med ejendommen efter opsigelsen af formidlingsaftalen," skriver Stefan Skafdrup.

Solgt til kollega Han afviser dermed, at LokalBolig har været involveret i salget af den frastykkede grund.

Køberen af Henrik og Britt Grønfeldt-Sørensens udstykning er Thomas Hølmer, ejendomsmægler hos LokalBolig i Hørsholm.

Stykket var frasolgt LokalBolig Hørsholm tog senere Hulsøvang 14 til salg. Allerede der lå det ifølge Stefan Skafdrup klart, at der var frasolgt et stykke af grunden.

"Det har været tydeligt anført i alt materiale. LokalBolig var ikke, på nogen måde, involveret i arealoverførslen fra Hulsøvang 14," forklarer Stefan Skafdrup.

Ret og pligt som alle På spørgsmålet, om der ikke påhviler fagpersoner som ejendomsmæglere en særlig forpligtelse til at overholde gældende regler i både ord og hensigt, lyder svaret:

"Vi har helt samme forpligtelse som alle andre. Vi har, hos LokalBolig, altid sat en helt særlig ære i at opføre os ordentligt i alle henseender. Den leveregel virker vi efter hver dag. Når det er sagt, mener jeg ikke at vores fag bør give os en særskilt begrænsning i vores personlige frihed eller ret til at forfølge vores drømme for vores familie og fremtid. Naturligvis gælder lovgivningen for os som for alle andre - loven er og bør være lige for alle."

Ejendomsmægler Thomas Hølmer, LokalBolig i Hørsholm, sender dette til Ugebladet som kommentar til vores spørgsmål:

"Da Britt og Henrik Grønfeldt-Sørensen får kommunens tilladelse til at frastykke en grund, ser vores familie det som en mulighed at opbygge et hus i et skønt område. Jeg har arbejdet her i området i 8 år og min familie og jeg har i en årrække ønsket at flytte hertil. Drømmen har været at finde et sted hvor børnene selv kan gå til skolen i Rungsted og med kort afstand til venner og kammerater."

Planen er at bygge et hus på 273 kvadratmeter på grunden. Der er dog endnu ikke givet byggetilladelse.

