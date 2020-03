For at være forberedt på et stigende antal syge borgere vil Hørsholm Kommune lave et coronaberedskab og har brug for lokale hænder.

Artiklen: Efterlyser borgere: Hørsholm har brug for ekstra hænder under coronakrisen

Kommunen forbereder et coronaberedskab og har brug for folk med sundhedsfaglig baggrund og socialpædagogisk arbejde

For selv om kommunens eget personale godt kan løse opgaverne på pleje- og ældreområdet her og nu, har man for at være på forkant med situationen indledt forberedelserne af et kommunalt coronaberedskab, som kan tage imod et stigende antal syge, udsatte og ældre borgere i den kommende tid.