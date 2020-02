Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt udgør den politiske gruppeledelse i Venstre Hørsholm. Om kort tid skal du i et valg om at blive partiets nye spids- og borgmesterkandidat. Arkivfoto

Efter turbulent periode: Venstres frontkvinder gør klar til kamp om spidskandidatur

Men det er ikke så længe, at de Venstre-frontkvinder kan puste ud, for her til foråret skal de ud i et afgørende valg om at blive Venstres nye spids- og borgmesterkandidat.