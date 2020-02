Hørsholms træner Jesper Krone mente ikke, at hans hold var, hvor det skulle være, i nederlaget til Amager. Foto: Rudi Dalsgaard

Efter nyt nederlag: Nu gælder det førstepladsen

Hørsholm 79ers basketkvinder tabte i aftes 60-86 til Amager og skal nu kæmpe om førstepladsen i Dameligaen

Det lignede ikke en topkamp, da Dameligaens nummer to, Amager, slog nummer et, Hørsholm 79ers, med 60-86. Dertil var Amager for overlegen.

Hørsholm: Alyssa Rader 17, Anne Hee 12, Josephine Tullin 9

Amager: Elisabeth Brynå Hansen 25, Ruth Sherrill 18, Julie Jungslund 9 Krav om sejr i sidste kamp Nederlaget har betydning for årets sidste grundspilsrunde: Vinder Hørsholm over SISU på udebane, fortsætter nordsjællænderne med at besætte førstepladsen. Taber Hørsholm, og slår Amager Aabyhøj på hjemmebane, er det Amager, der tager førstepladsen og hjemmebanefordelen. Hørsholm kender således vilkårene, når de søndag eftermiddag går på banen i Gentoftehallen: Der skal en sejr til for at sikre den hjemmebanefordel i slutspillet, som en førsteplads giver.

Hørsholm blev straffet Først i fjerde periode, da Amager var foran 43-65, begyndte 79ers at vise vilje og fight. Det var især anfører Gritt Ryder, førte an i et forgæves arbejdsraseri, der dog ikke rystede Amager. "Jeg ved ikke, hvor vi var i dag. Men vi var i hvert fald ikke hvor vi skulle være. Samtlige rotationer i forsvaret er forkerte og vi sidder fast i screeninger. Når man spiller mod et hold som Amager, så bliver man straffet," sagde Hørsholm-træner Jesper Krone efter kampen.