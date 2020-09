DF's Glen Madsen var - og er fortsat - forarget over de manglende siddepladser på Kokkedal Station.

Efter fire år: Nu skal bænkene tilbage til ventesalen

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm vil have DSB til at få siddepladserne tilbage i ventesalen på Kokkedal Station

Da DSB i december 2016 pillede siddepladserne i ventesalen på Kokkedal Station ned, mente DSB's chef for forretningsudvikling, Aske Wieth-Knudsen, at de muligvis ville være tilbage efter nytår.

Det vil en enig kommunalbestyrelse gerne lave om på og lægger nu pres på DSB for at få bænkene tilbage.

Det sker på baggrund af et initiativretsforslag fra Dansk Folkepartis Glen Madsen, der i sin tid var personen, der opdagede de fjernede bænke. Dengang var han og er fortsat sur.

Rammer ældre og gangbesværede

"Vi (DF, red.) vil aldrig finde det rimeligt, at enkeltpersoners manglende evne til at opføre sig ordentligt, skal gå ud over lovlydige borger, herunder især ældre og gangbesværede," skriver DF'eren i sit forslag.