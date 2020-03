Jesper Winkelmann stoppede for nogle år siden som direktør i Danica Pension og har siden blandt andet brugt sin tid på at køre i rickshaw med beboere på plejecenter Breelteparken en gang om ugen. Foto: Peter Mailand

Efter endnu en indbrudstung weekend: Privat vagtværn på vej i Rungsted

Jesper Winkelmann er i færd med at samle opbakning til et værn til at gå runder i området omkring Sophienberg Vænge

Ugebladet Hørsholm - 09. marts 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under normale omstændigheder ville den tidligere Danica-direktør Jesper Winkelmann have været med på tryghedsvandringen. Det er nemlig noget, han går op i.

Han har til gengæld foretaget sin egen tryghedstur i nabolaget med det formål at samle opbakning til at hyre et privat vagtværn til at rundere i kvarteret Sophienbergvej, Sophienberg Vænge og Lange-Müllers Allé.

Skrev på Nabohjælp Han fortæller til Ugebladet, at han via Nabohjælp app'en skrev ud til folk i nabolaget om en artikel, der omtalte et privat vagtværn i Søllerød.

"Og så fulgt jeg op ved at gå ud og stemme dørklokker - og indtil videre er 45 interesseret," fortæller Jesper Winkelmann.

Politiet kommer jo aldrig, og alarmer afskrækker ikke tyvene







Jesper Winkelmann, RungstedJesper Winkelmann, Rungsted Jesper Winkelmann, RungstedJesper Winkelmann, Rungsted Han har på den baggrund taget kontakt med selskabet Securitas for at finde ud af, hvad der skal til for at få dem til at gå vagt i kvarteret, for eksempel fire gange i døgnet.

"Politiet kommer jo aldrig, og alarmer afskrækker ikke tyvene. Vi må løfte det her på en anden måde," siger Jesper Winkelmann til Ugebladet.

En del ældre borgere Han tror mere på vagtværn end på at beboerne selv går runder, fordi der er en del ældre mennesker i kvarteret.

Ifølge Jesper Winkelmann kan et vagtværn hyres for 200-300 kr. om måneden pr. husstand, alt efter, hvor mange der er med på ordningen.

I eksemplet fra Søllerød er 100-150 husstande med i ordningen, og de betaler omkring 250 kr. om måneden.

