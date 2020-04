Malene var en af mandagens kunder hos Frisør Torben på Rungsted Havn, og den lokale frisør har iført sig ansigtsvisir for at forhindre coronasmitte.

Efter befriende tur hos frisøren: Nu er jeg blevet menneske igen

Selv om det er med ansigtsvisir og afspritning i den helt store stil var det godt at svinge saksen igen, lyder det fra den lokale frisør, der startede med første kunde klokken 8 og var fuldt booket hele dagen.

Og hos kunderne var der ligeledes glæde at spore.

"Nu er jeg blevet et menneske igen," fortæller Malene, da hun kommer ud fra Frisør Torben efter at have fået rettet lokkerne.