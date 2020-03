Hørsholms skoler bruger i vid udstrækning Googles G-suite Education som undervisningsplatform. Foto: Adobe Stock Foto: dzianominator - stock.adobe.com

Efter IT-sikkerhedsbrud: Hørsholm lukker ned for YouTube

Hørsholm Kommune er gået i gang med at slette lækkede personlige oplysninger om mere end hundrede elever

Ugebladet Hørsholm - 03. marts 2020 kl. 12:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune har lukket ned for skoleelevernes mulighed for at komme på det populære sociale medie YouTube via skolernes undervisningsplatform Google G-suite for Education, som er den primære samarbejdsplatform på kommunens skoler.

Det er sket efter at det er blevet opdaget, at der er sluppet personlige oplysninger ud om elever, der via platformen har oploadet noget på YouTube.

144 personer er ramt "Vi ved med sikkerhed, at der er sluppet personoplysninger ud om 144 personer. Det drejer sig om navn, klassetrin, skolenavn og eventuelt et billede af eleven. Alle er orienteret, og vi er nu i gang med at hjælpe de pågældende med at slette oplysningerne," oplyser Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune, til Ugebladet.

G-suite for Education er en samlet pakke, der tilbydes gratis til kommunerne med Gmail, GoogleDocs og Googla Drev.

Over halvdelen af kommunerne - inkl. Hørsholm - har en aftale om G-suite for Education.

YouTube er ikke en del af den pakke og er derfor ikke databeskyttet som G-suite-platformen, hvor den enkelte kommune gennem en databehandleraftale skal sikre sig at Google ikke - som på sine øvrige platforme - målretter reklamer til brugeren ved at indsamle data.

Oplysninger om elevens navn, skole, klassetrin og evt. billeder er sluppet ud, da vedkommende via sin skole-login er gået på YouTube.

En forælder i Helsingør opdagede det, men kommunen valgte ikke at anmelde det til Datatilsynet.

Det har en lang række kommuner - blandt andet Hørsholm - siden gjort. Han tilføjer, at der, selv om der kan have været et langt større 'udslip' af data end de 144, ikke kan være flere oplysninger ude nu, fordi elevernes profiler lukkes ned når de ikke længere er på skolen.

Brud på persondataregler De oplysninger, der er sluppet ud om eleverne, er ifølge Jan Dehn ikke personfølsomme oplysninger. Men, siger han, der er tale om et potentielt brud på persondatareglerne, og det hul er nu lukket.

Ifølge Ugebladets aktindsigt hos Datatilstynet anmeldte Hørsholm Kommune sikkerhedsbruddet 29. januar efter oplysninger i dagbladet Politiken 21. januar om, at Helsingør Kommune gav oplysninger videre om elever til Google.

Kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (UP) spurgte på den baggrund administrationen om det samme var sket i Hørsholm Kommune.

Fik forkerte oplysninger Forvaltningens svarede i første omgang, at det ikke var et problem i Hørsholm.

Den oplysning viste sig at være forkert. Ifølge Jan Dehn var det kommunens leverandør, Wizkids, der leverede "ufuldstændige" oplysninger.

Det viste sig nemlig, at elever fra Usserød Skole over 13 år og elever på den nyoprettede Lundevejsskolen havde haft mulighed for at oprette en YouTube profil på undervisningsplatformen før den 21. januar, hvor sikkerhedsbruddet blev konstateret i Helsingør.

Alle havde adgang Ikke nok med det: I en redegørelse til kommunalbestyrelsen skriver velfærds- og kulturdirektøren, at administrationen siden har fundet ud af, "at det også tidligere har været muligt for elever og medarbejdere på andre skoler at oprette profiler på YouTube med brug af deres konto i Google Education".

Med andre ord: Samtlige elever på Hørsholms kommunale skoler, der har brugt en Chromebook i undervisningen og har brugt G-suite for Education, kan potentielt have lagt en YouTube profil op, hvorfra der så kan være lækket personoplysninger fra.

Med passende respekt "En af udfordringerne har været, at leverandøren kun kan gå 180 dage tilbage for at finde profilerne - og det er på den måde, vi har identificeret de 144 profiler," fortæller Jan Dehn til Ugebladet.

Direktøren oplyser, at kommunen endnu ikke har fået henvendelser om sikkerhedsbruddet.

"Vi behandler sagen med passende respekt og er som nævnt i gang med at hjælpe til med at slette de profiler, sagen omhandler," lyder det fra Jan Dehn.